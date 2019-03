Podľa médií sa takmer pobili. Konflikt s Marcelom je anekdota, tvrdí Ramos

Kapitán Realu ľutuje žltú kartu v Lige majstrov.

11. mar 2019 o 15:27 TASR

MADRID. Sergio Ramos, kapitán futbalistov Realu Madrid, v snahe vysvetliť fanúšikom problémy v tíme pristúpil k zaujímavému kroku.

Prostredníctvom sociálnej siete twitter odpovedal na niekoľko otázok súvisiacich s krízou v mužstve. V jednej z odpovedí prevzal zodpovednosť za neutešené výsledky z nedávneho obdobia.

"Snažíme sa prezentovať výsledkami na ihrisku, ale v tejto sezóne nám to nejde. V poslednej dobe to bolo veľmi zlé a primárna zodpovednosť je na strane nás hráčov, na mne o to väčšia, že som kapitán," citovala Ramosa agentúra AFP.

Tridsaťdvaročný obranca priznal, že žltá karta v prvom zápase Ligy majstrov bola veľkou chybou.

Európska futbalová únia (UEFA) dokonca posúdila jeho faul ako úmyselnú snahu vykartovať sa a dodatočne mu vymerala dvojzápasovú suspendáciu.

Real po mizernom výkone na vlastnom ihrisku prehral s Ajaxom Amsterdam 1:4 a vypadol zo súťaže.

"Bolo to absolútne zlé rozhodnutie. Na dvesto percent beriem na seba vinu. Stále myslím na to, ako by to dopadlo, keby som mohol nastúpiť," vyznal sa Ramos.

Podľa kuloárnych informácii sa dokonca do zápase pohádal s prezidentom klubu Florentinom Perezom: "Čo sa stalo v šatni, v nej aj zostane. Dôležité je, že nám všetkým záleží na pozitívnom smerovaní tímu."

Neopomenul ani udalosti z víkendu. Podľa španielskeho periodika Marca mal Ramos v závere nedeľňajšieho tréningu konflikt so spoluhráčom Marcelom.

Brazílsky ľavý obranca vraj po tréningovom zápase príliš nadšene oslávil víťazstvo a vulgárne počastoval svojho kapitána. Údajne nechýbalo veľa k fyzickej potýčke.

"Na každom tréningu máme výmenu názorov. Je to spôsob ako ventilovať tlak. Víkendový incident je však skôr anekdota, podobne ako mnohé iné v minulosti," vysvetlil Ramos.