Treťoligista z východu sa pokúsi o senzáciu. V Slovnaft Cupe chce vyradiť majstra

V boji o trofej ostalo osem tímov.

11. mar 2019 o 23:55 TASR

BRATISLAVA. Utorok a streda budú patriť štvrťfinále 50. ročníka futbalového Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.

Medzi osem najlepších sa prebojoval treťoligista (FC Košice), dvaja druholigisti (MFK Skalica a FK Poprad) a piati zástupcovia Fortuna ligy (MŠK Žilina, FC Nitra, FK Senica, FC Spartak Trnava a MFK Zemplín Michalovce).

Program štvrťfinále je rozdelený do dvoch dní. V utorok si zmerajú sily Žilinčania so Skaličanmi a Seničania s Nitranmi. V stredu zabojujú o postup do semifinále Košice s Trnavou a Michalovce s Popradom.

"Štvrťfinálové duely sa hrajú na jeden zápas, v prípade nerozhodného výsledku bude nasledovať hneď penaltový rozstrel. Všetky stretnutia prinesie naživo Futbalnet TV," citoval oficiálny web SFZ vedúceho oddelenia riadenia súťaží Miroslava Richtárika.

MŠK Žilina - MFK Skalica

Žilinčania sa na pohárový súboj naladili triumfom nad Podbrezovou (2:0) v poslednom kole základnej časti. Hráči Žiliny sú v štvrťfinálovom stretnutí favorit.

"Máme len tie najvyššie ciele. Sme mladé mužstvo a sme hladní po úspechoch. Ako chutí víťazstvo v pohári, to vie z nášho tímu len Viktor Pečovský. Chceme ho napodobniť aj my ostatní a spolu získať pohár," povedal útočník MŠK Róbert Boženík, ktorý je s dvanástimi gólmi najlepší zakončovateľ Žiliny.

Slovnaft Cup - program štvrťfinále: Utorok 12. marca: 17:00 Žilina- Skalica

Žilina- Skalica 19:00 Senica - Nitra Streda 13. marca: 15:00 Košice - Trnava

Košice - Trnava 17:00 Michalovce - Poprad

Skalica sa po remíze v Lipanoch (0:0), ktorou odštartovala súťažnú jar, už sústreďuje na pohárový súboj.

Rada by zopakovala úspech z edície 2016/2017, v ktorej sa prebojovala až do finále. V ňom podľahla Slovanu Bratislava (0:3).

"Súpera nám prisúdil žreb, s tým neurobíme nič, musíme sa s ním len vysporiadať. Poznáme štýl hry Žiliny, bude sa však hrať na umelej ploche, na čo my nie sme zvyknutí, budeme sa s tým musieť vyrovnať. Tréner nám povie, čo máme hrať a my sa budeme snažiť držať sa jeho inštrukcií," povedal skalický Filip Blažek.

FK Senica - FC Nitra

Senica a aj Nitra budú hrať v nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa. Obaja tak chcú na úspech dosiahnuť v pohári.

Vo vzájomných tohtosezónnych zápasoch majú mierne navrch hráči spod Zobora, ktorí so Seničanmi raz remizovali 1:1 a raz sa tešili z triumfu 1:0.

Nitranov bude na Záhorí hnať za výhrou aj myšlienka na to, že finále aktuálneho ročníka Slovnaft Cupu sa bude hrať na ich štadióne.

"Senica je nevyspytateľný súper s množstvom zahraničných hráčov. Seničania však majú svoju kvalitu a my sa na nich musíme poriadne pripraviť. Uvidíme, aký to bude zápas. Náš cieľ je vyhrať, ale s tým pôjde do stretnutia aj súper. Pre nás môže byť istý bonus, že finále Slovnaft Cupu sa hrá u nás doma, ale vyhrať chceme, aj keby finále bolo v inom meste," uviedol útočník Nitry Tomáš Vestenický.

Jedným z mála slovenských futbalistov v drese Senice je Jakub Krč.

"Bude to náročný zápas, keďže finálový zápas sa hrá práve v Nitre, tak o to viac budú chcieť hostia vyhrať, ale my máme tiež svoju kvalitu, ktorú, dúfam, ukážeme. Chceme sa pobiť o postup. Od nedele sa pripravujeme na pohár," skonštatoval Krč.

FC Spartak Trnava - FC Košice

Košický klub sa snaží pre futbal v meste získať pozície, ktoré mu v minulosti patrili. Košičania v aktuálnej sezóne hrajú v III. lige Východ, ktorú vedú o päť bodov pred Vranovom nad Topľou a túžia po postupe do vyššej súťaže.

Novovzniknutý klub sníva aj po postupe do semifinále pohára. Predchodca FC Košice - VSS Košice - sa v pohári tešil z dvoch triumfov, a to v sezónach 2008/2009 a 2013/2014.

"V Trnave sa počas zimy udialo toho dosť. Stále je to však klub so svojím zázemím a kvalitou. Pre nás je to výzva nastúpiť v pohári proti Spartaku. Ak sa k nám prikloní šťastíčko, môže sa stať všetko. Trnavčania majú dobrú defenzívu a organizáciu hry. Dôležité bude nedostať gól," povedal tréner Košičanov Miroslav Sovič.

"Pre nás by bola samovražda, ak by sme chceli hrať otvorenú hru, veď nastúpime proti súperovi, ktorý je o dve súťaže vyššie. Tiež budeme vychádzať z pozornej obrany a potom to bude už o individuálnej kvalite. Aj hráči v mojom tíme majú kvalitu," dodal.

U majstra sa počas zimy zmenilo v šatni množstvo hráčov, ale napriek tomu začiatok jari mali výborný a do posledného kola boli v hre o nadstavbovú časť o titul.

V sobotu však nestačili na Sereď (1:3), a tak si v nadstavbovej časti zahrajú v skupine o udržanie sa vo Fortuna lige.

"V pohári máme tiež svoje ciele. Čo mám informácie, tak Košice majú vo svojom strede kvalitných hráčov, no my chceme postúpiť, veď nič iné nemôže fortunaligista chcieť. Teší ma, že Košice idú na postup do II. ligy a pevne verím, že sa im podarí čo najskôr postúpiť aj do najvyššej súťaže, kde takáto futbalová značka a bašta patrí," uviedol kapitán Trnavy Erik Grendel.

MFK Zemplín Michalovce - FK Poprad

Michalovce postúpili do nadstavbovej časti o titul a ambície majú aj v pohári. "Poprad nebude jednoduchý súper, síce hrá o ligu nižšie. V jeho tíme sú viacerí skúsení futbalisti, ktorí hrali dlhé roky v najvyššej súťaži, alebo aj Stano Šesták, ktorý je bývalý reprezentant," uviedol Michalovčan Peter Kolesár.

"Budeme hrať našu hru, obranu máme počas jari na dobrej úrovni a domáce prostredie nám velí vyhrať. V šatni je po splnení si sna vo Fortuna lige dobrá nálada a verím, že si ju vylepšíme postupom do semifinále pohára," dodal.

Popradčania si v tejto sezóne Slovnaft Cupu chcú zopakovať výsledok z ročníka 2016/2017, keď boli v semifinále. Pred dvoma rokmi si vo štvrťfinále poradili s Dunajskou Stredou, ktorú zdolali gólom Stanislava Šestáka.

"Pre nás to bude druhé súťažné stretnutie, ale v príprave sme odohrali dosť zápasov a výsledky sme mali konzistentné. Chceme zopakovať cestu spred dvoch rokov, keď sme boli v Slovnaft Cupe až v semifinále a finále nám utieklo pomedzi prsty. Favoritom sú Michalovce, ktoré hrajú o súťaž vyššie a budú na domácom štadióne. Sú k tomu aj v laufe, lebo si vo Fortuna lige zabezpečili účasť v prvej šestke," vyjadril sa Šesták.