Kubica prišiel pred ôsmimi rokmi o časť predlaktia. Teraz sa vracia do monopotsu F1

Poľský jazdec nikdy nevzdal sen o návrate.

12. mar 2019 o 10:23 TASR

MELBOURNE. Poliak Robert Kubica prišiel pred ôsmimi rokmi na rely v Taliansku o časť predlaktia a utrpel viaceré zlomeniny lakťa, ramena a dolnej končatiny.

Jeho kariéru to však nezastavilo a v nedeľu sa v kokpite Williamsu vráti do kráľovnej motoršportu na úvodnej veľkej cene novej sezóny F1 v austrálskom Melbourne.

Šoférovanie prirovnáva k vtáčaťu

Vtedajší pilot Renaultu mieril ako veľký talent do Ferrari, no 6. februára 2011 vyletelo jeho auto na podujatí Ronde di Andora, kde štartoval pre vlastné potešenie, vo vysokej rýchlosti a narazilo do bariéry.

Kubica zostal uväznený vo vraku viac než hodinu a z vážnych zranení sa zotavoval pomocou niekoľkých operácií.

Po takmer osudnej havárii sa musel prispôsobiť aj v civilnom živote, navyše si obnovil zlomeninu dolnej končatiny, keď sa pošmykol na ľade pri svojom dome.

"Po nehode som zistil, že v bežnom aute sa dá prejsť kruhový objazd aj bez toho, aby ste riadne držali volant. Na zatočenie môžete použiť trenie. Formula 1 nie je bežné auto, ale učil som sa, ako vziať vtáča do ruky, aby vám neuletelo a zároveň aby ste ho nevydesili. Tak musíte držať aj ten volant," povedal Poliak pre agentúru AFP.

V roku 2012 už opäť súťažil v Taliansku, kde zvíťazil na rely podobnej kategórie, na akej mal nehodu. O rok neskôr sa stal majstrom sveta WRC-2 a presunul sa do najvyššej úrovne WRC.

Predstavil sa aj v sérii GT3, štart vo vytrvalostných majstrovstvách sveta sa napokon neuskutočnil.

Nemožné začína byť reálnym

Kubica sa nevzdal myšlienky na návrat do F1 a v roku 2017 testoval s Renaultom, vlani bol rezervný jazdec Williamsu.

V roku 2008 triumfoval ešte v službách Sauberu na VC Kanady a odborníci mu predpovedali budúcnosť šampióna. Je otázne, ako sa po dlhej prestávke vyrovná s novou érou F1.

Kubica tvrdí, že kontrakt s Williamsom by nepodpísal, keby stopercentne neveril svojim možnostiam. Absolvoval tvrdý tréningový režim: "Znova sa dopracovať na štartový rošt bola veľká výzva. To, čo sa zdalo takmer nemožné, začína vyzerať reálne."

Tím prechádza náročným obdobím a niekto s vôľou a optimizmom Kubicu mu môže prospieť, aj keď predsezónne prípravy tiež neboli perfektné. Williams vynechal prvé dva dni februárových testov v Barcelone. Poliak potom stihol odjazdiť dostatok kôl, no jeho časy zaostávali za najlepšími.

"Niečo sme sa naučili, ale nemám z toho pocit, aký by som si želal v Austrálii. Aj z náročných situácií si treba brať pozitíva," dodal 34-ročný Kubica pred nedeľňajším zavŕšením pozoruhodného comebacku.