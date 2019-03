Nitra v emotívnom stretnutí zdolala Trenčín, Poprad po druhý raz uspel v Košiciach

Hlasy po stretnutí:

Roman Šimíček, tréner HC Košice: "Po prvom zápase sme si v kabíne povedali ostré slová o tom, že musíme byť dôraznejší. V tom sme sa aj zlepšili, ale nestačilo to. Momentálne sme vo veľmi ťažkej situácii. Musíme sa zdvihnúť a motivovať sa tak, aby sme zvládli oba zápasy v Poprade.

O žiadnom peknom hokeji to nebude, ale o tom, kto bude mať väčšie srdce. Ten bude vyhrávať. Dnes sme dali do hry viac srdca než v prvom zápase, ale bolo to málo. K Lacovi (Nagyovi) sa musí gólovo pridať aj niekto ďalší. Z Popradu sa chceme vrátiť za stavu 2:2."

Roman Stantien, tréner HK Poprad: "Vedeli sme, že Košičania na nás vyletia, a aj sme sa na to prichystali. Prvú tretinu sme ustáli, hoci domáci hrali výborne, dohrávali súboje. Opäť nás podržal brankár, ale aj obranná hra. To je to, čo v play off rozhoduje. Mali sme srdiečko, blokovali sme strely a verili sme vo víťazstvo. Po inkasovanom góle sa ukázala morálna sila nášho tímu. V predĺžení sme cítili, že Košice majú rešpekt. Mali sme aj viac šťastia."