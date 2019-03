ONLINE: Jeden z gigantov určite vypadne, Barcelona chce odvrátiť senzáciu

Sledujte online prenos s nami.

13. mar 2019 o 19:00 Športové prenosy SME

Stredajší program 21:00 Bayern Mníchov - FC Liverpool /online prenos sledujte s nami tu >>>/ /prvý zápas 0:0/ 21:00 FC Barcelona - Olympique Lyon /prvý zápas 0:0/

MNÍCHOV, BARCELONA. Jeden z veľkoklubov v Lige majstrov určite dohrá. Z dvojice Bayern Mníchov - FC Liverpool totiž môže ďalej postúpiť iba jeden.

Prvý vzájomný zápas v Anglicku sa skončil bezgólovou remízou.

Gólu sa fanúšikovia nedočkali ani vo francúzskom Lyone, kde domáci futbalisti remizovali s hráčmi FC Barcelona.

Ak by Katalánci doma nepotvrdili postup, bolo by to veľké prekvapenie.

Online prenos: FC Bayern Mníchov - FC Liverpool (Liga majstrov 2018/2019, osemfinále, odveta)