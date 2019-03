Paris ovládol zjazd v Soldeu. Feuz o dvadsať bodov získal malý glóbus

Švajčiar obhájil minuloročný triumf.

13. mar 2019 o 11:35 SITA

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Soldeu (And.) - streda:

Zjazd mužov:

1. Dominik Paris Taliansko 1:26,80 min 2. Kjetil Jansrud Nórsko +0,34 s 3. Otmar Striedinger Rakúsko +0,41 s 4. Mauro Caviezel Švajčiarsko +0,47 s 5. Vincent Kriechmayr Rakúsko +0,48 s 6. Beat Feuz Švajčiarsko +0,64 s

SOLDEU - EL TARTER. Švajčiar Beat Feuz obhájil malý glóbus sa celkový triumf v zjazde vo Svetovom pohári mužov v alpských lyžiarskych disciplínach.

Majstrovi sveta v zjazde spred dvoch rokov zo St. Moritzu Feuzovi stačila aj šiesta priečka v záverečných pretekoch sezóny v rámci finále SP 2018/2019 v andorrskom Soldeu - El Tarter. Taliana Dominika Parisa v sumáre súťažného ročníka zdolal o 20 bodov. Tretí skončil s veľkým mankom 201 bodov Rakúšan Vincent Kriechmayr.

Paris ovládol zjazd v Soldeu s náskokom 34 stotín sekundy pred úradujúcim majstrom sveta z Aare Nórom Kjetilom Jansrudom a 41 stotín pred Rakúšanom Otmarom Striedingerom. Paris si pripísal pätnásty triumf v pretekoch SP v kariére, z toho šiesty v tejto sezóne, štvrtý v zjazde a tretí v neprerušenej sérii.

Prečítajte si tiež: V Lillehammeri triumfoval Kraft, lídrom Raw Air je naďalej Johansson

Dvadsaťdeväťročný Talian je zlatý medailista zo super G z MS 2019 v Aare a práve v super G je lídrom celkového priebežného poradia v SP. V Andorre teda vo štvrtok zaútočí na malý glóbus.

"Je to skvelý pocit mať v rukách opäť malý glóbus. S Dominikom Parisom to bol veľký boj počas celej sezóny a som rád, že som bol napokon o čosi šťastnejší. Od začiatku sezóny som sa snažil koncentrovať na svoju výkonnosť. A hoci to bola s majstrovstvami sveta mimoriadne náročná sezóna, podarilo sa mi zostať v hre až do konca," povedal Beat Feuz v prvom televíznom interview pre FIS.

V celkovom poradí Svetového pohára zostal na čele už istý osemnásobný víťaz Rakúšan Marcel Hirscher (1508) pred Francúzom Alexisom Pinturaultom (999) a Nórom Henrikom Kristoffersenom (988).

Slováci v zjazde v Soldeu nemali právo štartu. Mal ho však Švajčiar Lars Rösti ako úradujúci juniorský majster sveta v zjazde a vybojoval si bodované 15. miesto so skalpom viacerých popredných pretekárov.

Konečné poradie v hodnotení zjazdu v SP (po 8 pretekoch):