Zákon o športe nie je biblia, môže sa meniť, tvrdí Siekel

Prezident SOŠV sa vyjadril k aktuálnym problémom.

13. mar 2019 o 12:33 SITA

BRATISLAVA. Zákon o športe nie je biblia či niečo posvätné, do čoho nemožno zasahovať alebo meniť to." To sú slová prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela zo stredajšieho stretnutia s novinármi v Bratislave, ktoré malo charakter neformálnych raňajok.

Práve neformálnu atmosféru využil Anton Siekel na odkrytie viacerých závažných tém, ktoré hýbu slovenským športom a majú spoločného menovateľa v nedostatkoch zákona o športe.

S Gönciho pomocou sa pracuje ľahšie

"Okrem desiatich hlavných tém, ktoré trápia naše športové hnutie, máme aj ďalších 90, o ktorých možno hovoriť. Čo sa týka zákona o športe, je naša úloha priniesť lepšie riešenia, než aké sa podarili autorom pri tvorbe zákona. Prax ukázala, čo nezafungovalo."

,,Vo viacerých prípadoch to bol len zlý odhad situácie. Samozrejme, nehodnotím to len kriticky, zákon priniesol aj veľa pozitív. Nám ide teraz o to, aby sme poukázali na najviac viditeľné nedostatky a načrtli riešenia, ktoré SOŠV pripravuje v spolupráci s rezortom školstva," uviedol Anton Siekel.

Prečítajte si tiež: Stredomorská strava môže zlepšiť športový výkon. Ako dlho vydržia účinky?

Šéf slovenského olympizmu odkazuje prostredníctvom médií, že eviduje nedostatky a pracuje na ich riešení. Prezentáciu konkrétnych záverov a zmien týkajúcich sa aj zákona o športe dá na verejnosť až vtedy, keď bude mať všetko vyjasnené aj v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

"Dávame si hraničný termín 30. jún 2019, keď chceme mať schválený Fond na podporu športu, Inštitút športového poukazu a zdroje financovania. Uvedomujem si, že ministerstvo má vlastné priority."

,,Nástupom štátneho tajomníka Jožka Gönciho, ktorý rozumie športu, sa viac dostala do popredia otázka športu na ministerstve, pracuje sa nám ľahšie a efektívnejšie. Rezort rešpektujem ako hlavného lídra legislatívnych zmien," uzavrel Anton Siekel.

Košice mali riešiť situáciu skôr

Vyjadril sa aj k nečakaným komplikáciám, ktoré sprevádzajú organizovanie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Košiciach v roku 2021. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach rozhodlo, že chce opätovne rokovať o podpore usporiadania podujatia s vládou a žiadať od nej 22 miliónov eur na podporu.

Chce požiadať o 10 miliónov eur na krytie investičných výdavkov do dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice a 12 miliónov eur na krytie organizačných výdavkov podujatia, ktoré už vláda prisľúbila.

Prečítajte si tiež: Honba na Lantošiho. Ramsay sa na to nemohol pozerať

"Komunikoval som s pánom primátorom Košíc, požiadal premiéra o ďalšie stretnutie. Pre Slovensko je to úžasná príležitosť prezentovať sa ako dobrý organizátor pred svetom. Nejde len o športový výkon, ale aj prezentovanie olympizmu, to si musí každý uvedomiť."

,,Chápem, že Košice hľadajú čo najoptimálnejšie riešenie pre seba, ale v nevhodnom čase, malo sa to riešiť oveľa skôr," myslí si Anton Siekel. Zároveň dodal, že prichádzať teraz s novými požiadavkami na vládu je ťažko akceptovateľné.

"Ide nielen o Košice, ale aj o Slovensko. V prípade neuskutočnenia EYOF-u u nás stratíme reputáciu v európskych olympijských štruktúrach," dodal Siekel.

Multišportové olympijské podujatie európskeho charakteru pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov sa má v Košiciach uskutočniť od 24. júla do 1. augusta 2021. Predpokladá sa účasť 3 700 športovcov z 50 štátov. V prípade nevyriešenia záležitostí v Košiciach sa podujatie môže uskutočniť v inom slovenskom meste.