Tréner Guľa oznámil nomináciu na prípravu reprezentácie do 21 rokov

V tíme je 17 hráčov z Fortuna ligy.

13. mar 2019 o 12:55 TASR

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa nominoval na prípravné stretnutia s Gréckom 21 (v piatok 22. marca v Žiline) a Nórskom 20 (v utorok 26. marca v Dunajskej Strede) 18 futbalistov z Fortuna ligy a 6 legionárov.

Pre jeho zverencov to bude tretí prípravný cyklus pred štartom kvalifikácie ME 2021 v Maďarsku a Slovinsku.

Gro tvoria hráči z domácej súťaže

V zahraničí pôsobia brankár Alex Fojtíček, obranca Filip Vaško, stredopoliari Peter Pokorný, Martin Adamec a Samuel Dancák a útočník Ľubomír Tupta. "Pre nás je podstatné, že kvalifikácia sa začne až v septembri."

,,Aj z toho vychádza nominácia, aby sme do portfólia dostali ďalších zaujímavých hráčov. Vývin mladých je raketový, pre nás je tam päť nových chlapcov, uvidíme, ako zapadnú do mužstva. Máme čas do septembra, aby sme v kvalifikácii mohli nastúpiť s maximálne napozeraným a najsilnejším tímom.

Gro tvoria hráči z našej najvyššej súťaže, v osi nevidím zmeny. Je cítiť silu chlapcov, ktorí pravidelne dostávajú šancu v ligových zápasoch," povedal Guľa. Zdravotné problémy mal jedine obranca Martin Bednár, no stihol sa dať do poriadku a realizačný tím ho povolal.

Slovákov preveria Gréci aj Nóri

Káder na nasledujúci kvalifikačný cyklus sa začal tvoriť už na kempoch v novembri v Portugalsku a v januári v Turecku. Slovenská dvadsaťjednotka sa pred domácim publikom nepredstavila od októbra, keď v Dunajskej Strede zdolala Estónsko 2:0. Na Žitnom ostrove sa odohrá druhý marcový zápas, najskôr sa zverenci Guľu ukážu v Žiline:

"Je dobrý krok, že budeme hrať a trénovať na umelej tráve v tomto ročnom období. Pred duelom v Dunajskej Strede bude tréningový kemp v Senci, sme radi, že môžeme oba súboje odohrať v dejisku, ktoré spĺňa parametre vážnej reprezentácie."

Slovákov do 21 rokov na úvod preveria rovesníci z Grécka, potom nastúpia proti o rok mladšiemu výberu Nórska:

"S Grékmi sa chalani stretli ešte pod vedením Pavla Hapala, vychádzame aj z týchto zápasov. Čakáme na ich nomináciu, ale pre nás je najpodstatnejšia naša filozofia, zamerať sa na vlastné stránky a tie posúvať hore. Nórska dvadsiatka sa chystá na majstrovstvá sveta, bude to veľmi kvalitný súper. Najväčšie ťažisko však je, ako sa budeme prezentovať my."

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na prípravné stretnutia s Gréckom 21 (v piatok 22. marca v Žiline) a Nórskom 20 (v utorok 26. marca v Dunajskej Strede):

Brankári

Alex Fojtíček (Manchester United)

Martin Vantruba (FK Železiarne Podbrezová)

Samuel Petráš (MŠK Žilina)

Obrancovia

Dominik Špiriak

Matúš Vojtko (obaja MFK Zemplín Michalovce)

Vladimír Majdán

Branislav Sluka (obaja MŠK Žilina)

Martin Šulek (AS Trenčín)

Matej Oravec (FK Železiarne Podbrezová)

Martin Bednár (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

Filip Vaško (Udinese Calcio)

Stredopoliari

Peter Pokorný (FC Liefering)

Martin Adamec (Jagiellonia Bialystok)

Jozef Špyrka (FK Železiarne Podbrezová)

Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce)

Samuel Dancák (Dukla Praha)

Milan Kvocera (AS Trenčín)

Matúš Kmeť (MFK Ružomberok)

Michal Tomič (MFK Žilina)

Jakub Švec (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble)

Útočníci

Róbert Boženík (MFK Žilina)

Ľubomír Tupta (Hellas Verona)

Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)

Náhradníci:

Brankári

Frederik Valach (FC Petržalka)

Denis Chudý (AS Trenčín)

Adrián Slančík (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

Hráči v poli