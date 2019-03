Rapáč: Lantoši patrí k najväčším talentom. Trenčania mu robili otrasné veci

Na Majdana pokrikovali už pri rozcvičke.

13. mar 2019 o 13:51 Juraj Berzedi

Po prvých dvoch zápasoch štvrťfinále play off hokejovej ligy je stav série medzi Nitrou a Trenčínom vyrovnaný 1:1. Na ľade nechýbajú veľké emócie, bitky ani tvrdé zákroky. „Práve som na ceste do nemocnice,“ prezradil v telefóne hokejista Nitry BRANISLAV RAPÁČ.

Prečo idete do nemocnice? Čo sa vám stalo?

„Pred desiatimi dňami som dostal infekčnú chrípku a infekciu žalúdka. Štyri dni som ležal v nemocnici a schudol som desať kilogramov. Teraz chodím každý deň na infúzie a snažím sa nabrať späť váhu i silu.“

V pondelok i utorok ste v zápasoch proti Trenčínu boli na ľade. Ako sa vám hrá po takejto chorobe?

„Keby som povedal, že som polovičný, bolo by to silné tvrdenie. Možno som taký tretinový hokejista. Je však play off a všetko ostatné ide bokom. Aj Dalibor Bortňák hrá so zranením. Róbert Lantoši dohral druhý zápas bez šiestich zubov. Je taká situácia, že každý chce hrať. Aj ja, hoci mám o osem kíl menej a na ľade som slabučký. Chcem pomôcť tímu aspoň niečím, aj keď zatiaľ nemám výkonnosť ako v základnej časti.“

Štvrťfinálová séria proti Trenčínu má poriadny náboj. Ako ju zatiaľ hodnotíte?

„Na prvý zápas sme nastúpili, akoby sa nič nemohlo stať a Trenčín sa zdolal sám. Boli sme mäkkí v súbojoch a nemalo to z našej strany iskru. Po zápase sme si v kabíne povedali, že to tak nejde. V sezóne sme väčšinu zápasov vyhrali bez toho, aby nás to bolelo, lebo sme tímy útočne predčili. Play off je však iná súťaž. Druhý zápas už bol o inom a začali sme dohrávať súboje. Trenčania okrem toho, že sú agresívnejší, na nás hokejovo nemôžu stačiť. Keď sa im vyrovnáme v tvrdosti, štyri zápasy s nimi nikdy neprehráme.“

V druhom zápase prišiel váš spoluhráč Róbert Lantoši po zákrokoch Trenčanov o šesť zubov. Má tak dokaličený chrup, že sa mu ťažko rozpráva. Myslíte si, že Trenčania naňho poľovali?

„Nevyčítam Trenčanom, že hrajú do tela a sú zlí, lebo to je jediné, čo na nás môže platiť. Keď sa Mišo Hlinka postaví ako chlap a pobije sa, patrí to k hokeju. To nič nie je. Ale to, čo sa dialo na Roba Lantošiho, je už za hranicou.