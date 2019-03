Nepozorný chodec zavinil pád cyklistov Bory v tímovej časovke

Peter Sagan sa pádu dokázal vyhnúť.

13. mar 2019 o 15:41 Miloslav Šebela

CAMAIORE, BRATISLAVA. Cyklisti tímu Bora-Hansgrohe si asi svoje úvodné vystúpenie v časovke na Tirreno - Adriatico predstavovali inak.

Už pár kilometrov po štarte im vošiel do cesty chodec, ktorý si nevšimol, že sa tu konajú cyklistické preteky. Navyše nereagoval ani na krik policajtov, ktorí stáli na druhej strane a v poslednej chvíli sa ho snažili z cesty stiahnuť na chodník.

Lenže to už bolo neskoro. Dvaja cyklisti idúci vo veľkej rýchlosti sa zrážke nestihli vyhnúť.

Na zemi skončili - Rafal Majka a Oscar Gatto. Peter Sagan a zvyšní jazdci časovku dokončili v čase 24:22 minúty.

"Všimol som si muža, ktorý sa blížil k prechodu a snažil som sa odhanúť, čo urobí," opisoval Daniel Oss pre cyclingnews. Talian išiel na čele tímu a dokázal sa chodcovi vyhnúť. "Ale nechápem sa niečo takéto môže stať. Je mi ľúto mojich kolegov aj toho chodca. Je to smola," dodal Oss.

"Bolo by lepšie, keby sme boli v bezpećí, ale bohužiaľ sa to obćas stáva," dodal.

Športový riaditeľ Bora Patxi Vila vraví, že k takýmto incidentom by nemalo dochádzať. "Cyklisti by nemali mať obavy o bezpečnosť a jediné o čo by sa mali starať je bicyklovanie," vravel pre Het Laatste Nieuws Vila.

"Takáto zrážka je vždy pre cyklistov šok. Nie je čas na to, aby zabrzdili. Idú stále na plný plyn.Našťastie majú Majka a Gatto len pár odrenín a mali by byť v poriadku," dodal Vila.

Tímová časovka ešte neskončila. Tímu Bora patrí priebežne sedemnásta priečka.