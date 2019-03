Rely Dakar sa sťahuje z Južnej Ameriky. Bude to dobrodružstvo

Rely Dakar sa nevráti do Afriky.

13. mar 2019 o 20:53 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Posledný ročník visel na vlásku. Kríza postihla viaceré krajiny v Latinskej Amerike. Vlády musia šetriť.

Argentína, Čile aj Bolívia vlani v poslednej chvíli odstúpili od dohody na organizovanie Rely Dakar. Pritom za preteky platila každá krajina približne šesť miliónov dolárov.

Francúzski organizátori z Amaury Sport Organisation (ASO) preto začali už vlani hľadať novú destináciu pre populárnu rely. Hneď sa začalo hovoriť o možnom návrate do Afriky.

Novú lokalitu prezradil posledný víťaz

"Organizátori by usporiadali Dakar hocikde, ak im zaplatí daný región 80 miliónov eur. Urobili by to aj v Ružinove, keby toľko zaplatil.

Neviem, či by niekto v Afrike dokázal zaplatiť takú veľkú sumu. Pre mňa je dôležité, aby sa Dakar uskutočnil," hovoril po návrate z tohtoročného Dakaru slovenský motocyklista Štefan Svitko.

Teraz je už jasné, že slávna rely sa po jedenástich rokoch bude sťahovať. Organizátori v Južnej Amerike zbalili všetko svoje vybavenie a poslali ho do Európy.

"To je jasný dôkaz, že sa rely bude sťahovať," vraví bývalý pretekár Heinz Kinigadner.

Lenže nebude to do Afriky.