Brankár strieborných hokejistov z univerziády čaká na šancu z Philadelphie, popritom študuje psychológiu

Matej Tomek bol v Krasnojarsku základom úspechu.

13. mar 2019 o 17:28 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti získali na 29. Svetovej zimnej univerziáde v ruskom Krasnojarsku strieborné medaily.

Zverenci Ivana Feneša zvíťazili v siedmich dueloch až päťkrát a nestačili iba na favorizovaných ruských vysokoškolákov, v oboch prípadoch najtesnejším jednogólovým rozdielom.

Základným stavebným kameňom slovenského úspechu boli výkony brankára Mateja Tomeka, ktorý ukončil turnaj s vysokou úspešnosťou zákrokov a dvoma čistými kontami.

V známom kolektíve sa cítil dobre

"Chytalo sa mi dobre, počas celého turnaja som mal správne nastavenú hlavu. Spoluhráči mi pomáhali, hrali sme dobre zo zabezpečenej obrany. Myslím si, že sme dosiahli dobré výsledky," hovoril 21-ročný Tomek.

Bratislavský rodák bol jediným členom tímu, ktorý pôsobí v zámorí. Na turnaj do Ruska pricestoval z americkej univerzitnej súťaže NCAA, kde nedostáva veľa priestoru. Napriek tomu v drese s dvojkrížom na hrudi opäť ukázal svoju kvalitu.

"Na reprezentačných akciách sa vždy stretnem s hráčmi, ktorých poznám odmalička a v takomto kolektíve sa cítim komfortne," poodkryl možnú príčinu svojich vydarených vystúpení v Krasnojarsku.

Draftovala ho Philadelphia

Tomek bol od úvodného zápasu oporou slovenského výberu. Napokon dostal dôveru v šiestich stretnutiach, v ktorých inkasoval priemerne len 1,61 gólu a mal úspešnosť zákrokov na úrovni 95,77 %.

"Každý zápas bol pre mňa dôležitý, som vďačný za odchytané minúty. Na turnaji sa predstavili tímy zo širokej výkonnostnej škály. Boli tam Rusi, ktorí mali zložený výber z hráčov KHL a VHL, ale boli tam aj Japonci či Maďari, ktorých kvalita nebola až taká vysoká.

“ Vo Philadelphii došlo k viacerým zmenám, takže o situácii v tíme veľa neviem. Mojim cieľom zatiaľ nie je Philadelphia, musím sa tam prepracovať cez univerzitu. Očakávam však pozvánku do letného kempu. „ Matej Tomek

Celkovo som bol však milo prekvapený. Akcia bola veľmi dobre zorganizovaná, starali sa o nás. Boli to prakticky olympijské hry pre študentov," pokračoval mladý brankár.

Tomek odišiel do Severnej Ameriky ešte pred sezónou 2014/2015 a v zámorskej juniorskej súťaži NAHL sa stal ihneď najlepším brankárom daného ročníka. Nasledoval úspešný draft do NHL, v ktorom si ho vybrala Philadelphia Flyers v treťom kole.

Prechod do univerzitnej NCAA mu však nevyšiel podľa predstáv. Zdravotné problémy v spojení s vysokou konkurenciou na brankárskom poste spôsobili, že počas dvoch sezón v tíme University of North Dakota zasiahol len do dvoch duelov.

Študuje psychológiu

V ročníku 2017/2018 putoval Tomek do juniorskej USHL, kde získal opäť zápasovú prax a pred štartom aktuálnej sezóny sa zase vrátil do NCAA. V mužstve University of Nebraska-Omaha je brankárskou dvojkou a v piatich ligových vystúpeniach mal úspešnosť zásahov iba 84,5 %.

"Celú sezónu som kryl chrbát svojmu kolegovi, ale na tomto turnaji som si odchytal dobré minúty a mne osobne to veľmi pomohlo," hovoril Tomek, ktorý študuje psychológiu a má pred sebou ešte jeden rok v najkvalitnejšej univerzitnej súťaži sveta.

Do minulosti sa príliš nepozerá a nerieši ani prípadný návrat do Európy. "Myslím si, že v zámorí boli lepšie aj horšie časy, ktoré ma zocelili. Sústredim sa teraz na najbližšiu príležitosť, ktorá príde," ozrejmil bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska, ktorý sa predstavil na MS hráčov do 18 aj 20 rokov.

Tomek je od draftu spojený s organizáciou Philadelphie napriek tomu, že s klubom dosiaľ nepodpísal kontrakt. Stále verí, že od Flyers dostane príležitosť ukázať sa aspoň v kempe.

"Vo Philadelphii došlo k viacerým zmenám, takže o situácii v tíme veľa neviem. Mojim cieľom zatiaľ nie je Philadelphia, musím sa tam prepracovať cez univerzitu. Očakávam však pozvánku do letného kempu," dodal strieborný medailista z univerzitného turnaja.