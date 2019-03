Zvolen sa v Budapešti potrápil, od semifinále ho však delí už len jeden krok

Hlasy po zápase

Gergely Majoross, tréner MAC Budapešť: "Chcem najskôr povedať, že som veľmi hrdý na svojich hráčov, najmä na to, ako doteraz hrali počas celej sezóny v Tipsport Lige. Dnes sme nehrali dobre v úvode, mohli sme odohrať vyrovnanejšiu partiu. Zajtra musíme hrať lepšie a musíme byť efektívnejší."

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Nebol to zápas, aký sa hrá v play off. Chýbali v ňom emócie. Ale my sme hrali to, čo sme potrebovali. Boli sme lepší, ale neskôr sme v zápase od nejakých vecí upustili. To by sa nám mohlo vypomstiť. Zajtra musíme začať tak ako dnes, ale musíme hrať viac s rozumom. Sériu chceme vo štvrtok ukončiť."