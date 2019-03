O víťazstve Bystrice nad Detvou rozhodol až gól v predĺžení

Hlasy po zápase

Josef Turek, tréner Detvy: "Podali sme výborný výkon podporený Romanom Petríkom v bránke, bohužiaľ sme nevyužili presilovky, ktoré nám súper ponúkol. Výborne sme ale bránili oslabenia, prakticky celý zápas bol vyrovnaný, ale potom to bolo o štastí, prehrali sme, takže nemôžeme byť spokojní. Chcel by som však hráčov pochváliť za predvedenú hru. Hrali na hranici svojich možností, uvidíme zajtra, ako to bude vyzerať, pokúsime sa s tým ešte niečo urobiť."

Dan Ceman, tréner HC 05 iClinic Banská Bystrica: "Výborná bitka medzi obidvomi tímami. Brankári dnes predviedli výborné výkony. Je to ťažká séria, ale je dôležité, že sme vyhrali. Detva má veľmi dobrý prechod cez stredné pásmo, takže sme sa na to sústredili. Uvidíme, čo prinesie zajtrajšok."