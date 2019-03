Maďari sa pripravujú na Slovákov. Do Trnavy pôjdu bez strachu, ale skromne

Zápas v Trnave bude mimoriadne dôležitý, vraví tréner.

14. mar 2019 o 10:24 SITA

BUDAPEŠŤ. Kormidelník maďarskej futbalovej reprezentácie Marco Rossi priznal, že jeho mužstvo v budúcotýždňovom dueli proti Slovensku v E-skupine kvalifikácie o postup na ME 2020 čaká náročná skúška.

"Uvedomujem si, čo pre všetkých Maďarov znamená zápas so Slovenskom. Aj hráči vedia, že vyše 90 minút v Trnave (hrá sa 21. marca, pozn.) bude mimoriadne dôležitých. Buďme však k sebe úprimní. Nemôžeme na náš tím vyvíjať väčší tlak ako by bolo normálne. Na Slovensko pôjdeme skromne. Rešpektujeme nášho súpera, ale nebojíme sa ho," uviedol 54-ročný Rossi podľa webu denníka Nemzeti Sport.

Talianskemu koučovi, ktorý v minulosti pôsobil aj v slovenskom fortunaligovom tíme FC DAC 1904 Dunajská Streda (2017-2018), pri skladaní nominácie robil starosti zdravotný stav niektorých hráčov.

"Najväčší otáznik sme mali v súvislosti s Lászlóom Kleinheislerom, ktorého trápilo svalové zranenie. Vycestovali sme preto za ním do Osijeku, aby sme ho mohli vidieť v akcii v ligovom zápase."

,,Domov som sa vrátili pokojní, László bol najlepší hráč na ihrisku. Do zápasu so Slovenskom máme ešte týždeň, čiže dosť dlhý čas, aby jeho forma ešte porástla," poznamenal Rossi a pristavil sa aj pri hrotovom útočníkovi z nemeckého Hoffenheimu Ádámovi Szalaiovi: "Musíme sa pripraviť na to, že v priebehu 72 hodín nemôže hrať dve fyzicky príliš náročné stretnutia. Nie však preto, že by nebol v dobrej kondícii."

Maďarov čaká v marcovom asociačnom termíne okrem cesty na Slovensko ešte jeden zápas eliminácie ME 2020 - v domácom prostredí sa stretnú s úradujúcimi vicemajstrami sveta Chorvátmi (24. 3. v Budapešti, pozn.).