Zidane zarobí v Reale ročne dvanásť miliónov. Stále je to menej, ako majú iní

Diego Simeone zarába až dvojnásobok.

14. mar 2019 o 11:54 SITA

MADRID. Francúzsky futbalový tréner Zinedine Zidane bude v Reale Madrid zarábať "v čistom" 12 miliónov eur ročne. Referuje o tom španielsky El Confidencial.

V porovnaní s jeho úvodnou anabázou pri mužstve Realu (2016-2018) je to veľké finančné polepšenie, no oproti iným špičkovým trénerom je to stále výrazne menej.

Prečítajte si tiež: Zidane sa definitívne vrátil do Realu Madrid, na poste trénera vymenil Solariho

Keď 46-ročný rodák z Marseille v januári 2016 nastúpil do funkcie kouča A-mužstva Realu, prezident klubu Florentino Pérez mu garantoval základný ročný zárobok vo výške 2,5 milióna eur.

Zidanova mzda aj pod vplyvom veľkých úspechov s madridským tímom postupne narástla až na trojnásobok a v čase, keď vlani v máji opúšťal kormidlo Realu, mal ročný príjem 7,5 milióna eur.

Aktuálna suma 12 miliónov eur, ktorá Zidanovi až do konca sezóny 2021/2022 každoročne príde na účet, je napriek tomu oproti gážam iných trénerov podstatne nižšia. Portugalčan José Mourinho donedávna v anglickom Manchestri United poberal 20 miliónov eur ročne.

Argentínčan Diego Simeone si v Atléticu Madrid v priebehu dvanástich mesiacov príde až na 25 miliónov eur a z aktívnych kormidelníkov zarába výrazne viac ako Zidane napríklad aj Španiel Pep Guardiola z Manchestru City (20 miliónov britských libier).