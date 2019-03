Michal Chovan je najväčší simulant v slovenskom hokeji. Zvolili ho ostatní hráči

Anketu zorganizoval Boris Valábik.

14. mar 2019 o 14:31 SITA

BRATISLAVA. Najväčší simulant najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy 2018/2019 je útočník HKM Zvolen Michal Chovan. Ukázala to anketa, ktorú zorganizoval niekdajší obranca NHL a v súčasnosti televízny expert Boris Valábik.

Možnosť hlasovať v nej mali samotní hráči. Druhé miesto v tomto nepopulárnom hodnotení obsadil Marek Slovák z HK Nitra a tretí skončil Samuel Petráš, ktorý si, rovnako ako Michal Chovan oblieka dres HKM Zvolen.

"Vážim si, že sa do ankety zapojilo toľko chalanov. Príjemne ma to prekvapilo. Michal Chovan bol jednoznačne na prvom mieste. Pripomínam, že je to hodnotenie, čo sa týka samotných chalanov, čo oni vidia v zápasoch Tipsport ligy."

,,Nie sú to mená, ktoré som vybral ja, ale zvolili si ich tí najkompetentnejší, ktorí sa s nimi stretávajú na ľade," uviedol Valábilk vo svojej relácii Na striedačke na webe sport.sk.

Víťaz hráčskeho hlasovania Michal Chovan odohral v tejto sezóne za Zvolen 56 zápasov so ziskom 68 bodov za 20 gólov a 48 asistencií. Nakukol aj do národného tímu SR, predstavil sa na februárovom domácom medzinárodnom turnaji Kaufland Cup, ktorý slovenská reprezentácia napokon celý ovládla.