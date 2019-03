Zvolen nevyužil postupový mečbal, Budapešť si vynútila piaty zápas

Hlasy po zápase

Gergely Majoross, tréner MAC Budapešť: "Bol to ťažký zápas, Zvolen je výborné mužstvo. My sme veľmi šťastní, že sme ho dokázali zdolať. Opäť opakujem, čo som už povedal, že som veľmi hrdý na hráčov, že sa prebojovali do play off slovenskej ligy."

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "V zápase nám chýbalo šťastie. Mali sme prevahu, ale proti bola obrana domácich a najmä brankár Rajna. Dobre sme začali, ale pribrzdili nás fauly, ktoré nemôžeme robiť. Domáci boli veľmi obetaví."