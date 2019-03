Bystričania sa blížia k semifinále, v Detve zvládli aj druhý zápas

Hlasy po zápase

Josef Turek, tréner Detvy: "My sme dreli, ale, bohužiaľ, bolo to také upracované, nebolo to dobré ako včera, boli sme pomalší v osobných súbojoch. Potom sa to v priebehu zápasu zlepšilo, keď sme rotovali zostavu, ale rozhodli presilové hry súpera, keď sme urobili fauly, ktoré v danej chvíli nič neriešili a to rozhodlo. Dnes to bol výborný výkon súpera."

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Bol to opäť veľmi intenzívny zápas. Úloha splnená, ustrážili sme prvú päťku súpera, stálo nás to veľa roboty v obrannom pásme, ale presilovky boli výborné, takže zápasový plán bol splnený."