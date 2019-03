Rabiot zamieril po prehre s United do nočného klubu. Vedenie ho suspenodvalo

Futbalista už od decembra nehrá.

15. mar 2019 o 8:38 TASR

PARÍŽ. Vedenie francúzskeho futbalového klubu Paríž St. Germain suspendovalo Adriana Rabiota do konca marca. Stredopoliar si vyslúžil trest za to, že po neúspešnej domácej osemfinálovej odvete Ligy majstrov proti Manchestru United (1:3) zamieril do nočného klubu.

Predstaviteľom PSG sa nepáčilo ani to, že Rabiot na sociálnej sieti "lajkol" video, na ktorom bývalý obranca United Patrice Evra na tribúne Parku princov oslavuje postup do štvrťfinále.

Rabiot sa nedohodol s francúzskym majstrom na novej zmluve a od polovice decembra nehrá.

"Správanie Rabiota je pre nás neakceptovateľné. Nezachoval sa ako profesionál voči klubu, spoluhráčom ani voči fanúšikom, preto sme pristúpili k sankcii. Mal by myslieť na to, že do 30. júna 2019 je ešte stále hráč PSG," citovala agentúra AFP slová športového riaditeľa klubu Antera Henriqueho.