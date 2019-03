V Slavii oslavujú veľký triumf. Plakali aj trávnikári, vraví tréner

Slavia Praha vyradila v EL Sevillu.

15. mar 2019 o 11:08 TASR

BRATISLAVA. Gejzír radosti, nadšenia, euforické oslavy nezabudnuteľného postupu. Takto to vyzeralo vo štvrtok večer na štadióne v pražskom Edene. Futbalisti Slavie Praha so slovenským reprezentantom Miroslavom Stochom sa po veľkej dráme prebojovali do štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2018/2019.

V osemfinále vyradili päťnásobného šampióna súťaže FC Sevilla, po remíze 2:2 v prvom dueli zvíťazili vo štvrtkovej domácej odvete nad španielskym klubom 4:3 po predĺžení. Český zástupca pritom ešte v 102. minúte prehrával 2:3, no v strhujúcom závere dokázal skóre otočiť.

Tím siahol do rezerv

Stoch nastúpil v základnej zostave Slavie, hral do 93. minúty. "Nádherný večer pre nás všetkých aj pre celý český futbal. Po ceste na tlačovku som hovorili predsedovi predstavenstva pánovi Tvrdíkovi, že viac už nemôže nikdy zažiť."

,,Vyradili sme šiesty tím sveta, postupový gól sme dali v posledných sekundách pred tribúnou Sever. Chcem tým povedať, že to nie je samozrejmosť, nebude to tak každý mesiac. Ale všetci sme si to užili a ďakujem divákom za to, akú vytvorili atmosféru," citoval portál idnes.cz slová trénera Jindřicha Trpišovského.

Slovenský krídelník Stoch sa podieľal na prvom góle domácich, keď v 15. minúte jeho center z rohového kopu vrátil pred bránku hlavičkou kapitán Škoda a Ngadeu-Ngadjui otvoril skóre. Duel dospel napokon až do extračasu.

V ňom sa favorizovaný španielsky tím ujal vedenia 3:2, no domáci gólmi Van Burena a Traoreho otočili vývoj a vybojovali si prekvapujúci postup.

"Všetci sme videli, že hráči dokázali veľkú silu, nie sú to len slová. Veľká poklona pred nimi, že dokážu taký zápas zvládnuť. Mali sme aj šťastie, ale stretli nás aj nepríjemné veci. Tím sa cez to preniesol, siahol do rezerv, o ktorých možno ani nevedel. Chalani sa vyžmýkali, držali pri sebe. Dôležité je byť nezdolný a toto mužstvo ukazuje, že je," dodal Trpišovský.

Prajú si cestovať do Anglicka

Okrem hráčov prežívali obrovskú radosť fanúšikovia, ale aj ostatní členovia realizačného tímu, od prvého až po posledného. V Prahe bolo vo štvrtok večer emócií na rozdávanie.

"Plakali aj trávnikári. Pre mňa to bolo dojemné, pretože som tu mal rodinu aj so synom. Teraz som šťastný, že budeme v takej spoločnosti. Náš sen je Anglicko, to by bola najväčšia satisfakcia," zaželal si Trpišovský súpera do ďalšieho kola.

Z Premier League by Slavii mohli pripadnúť súperi z Londýna. V hre je Arsenal, alebo Chelsea.

"Povedal som hráčom, že ak si chcú vymeniť dres s Hazardom, musia Sevillu vyprevadiť zo sveta. Teraz môžeme dostať Chelseu aj Arsenal, šanca na postup by síce bola malá, ale všetci si takýto zápas zaslúžime."

,,Zo žartu som hovoril, že sme už len päť zápasov od Ligy majstrov, pretože do nej postupuje víťaz Európskej ligy. My Sevillu zdoláme z desiatich zápasov dvakrát, ale teraz nám to futbalový Boh nadelil a užijeme si to," dodal Trpišovský.