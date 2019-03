Reprezentanti Bangladéša boli na ceste do mešity na Novom Zélande, v ktorej sa strieľalo

Len tesne unikli takmer istej smrti.

15. mar 2019 o 12:24 SITA

CHRISTCHURCH. Len tesne ušli takmer istej smrti členovia kriketovej reprezentácie Bangladéša, keď chceli navštíviť jednu z mešít v novozélandskom meste Christchurch, v ktorej sa strieľalo.

Podľa dosiaľ zverejnených údajov pri streľbe vo dvoch mešitách prišlo o život 49 ľudí, približne 40 ďalších je vážne zranených.

Bangladéšania sa chceli pomodliť pred prípravným zápasom proti reprezentácii Nového Zélandu, ktorý sa mal konať na štadióne Hagley Oval v tesnom susedstve mešity Al Noor v centre mesta.

Videli vychádzať zakrvavených ľudí

Hráči kriketu sa chystali opustiť autobus a vôjsť do mešity, keď odtiaľ začuli streľbu. Rozmysleli si to teda a to im zrejme zachránilo životy. Pálkar Mushfiqur Rahim napísal na twitteri, že on aj jeho spoluhráči mali extrémne veľké šťastie. "Bolo to strašné. Už nikdy nechcem vidieť čosi podobné," podotkol Rahim.

"Keby sme prišli o tri či štyri minúty skôr, zrejme by sme aj my boli v mešite v čase streľby. To sa nedá nazvať inak ako skutočné šťastie," uviedol tímový manažér Khaled Mashud podľa webu BBC.

"Sme radi, že sme sa neocitli v krížovej paľbe, na druhej strane, naskytli sa nám scény ako zo zlého filmu. Videli sme ako sa z mešity potácajú zakrvavení ľudia. My sme zostali v autobuse s hlavami sklonenými pre prípad ďalšej streľby," dodal Mashud.

Hráči hľadali bezpečie v parku

Mohammed Isam, korešpondent ESPN z Bangladéša, bol spolu s hráčmi v čase tragédie.

"Keď mi jeden z hráčov zavolal, čo sa deje, ani som tomu spočiatku nechcel veriť. On však kričal do telefónu, aby som ich zachránil, lebo v mešite niekto strieľa. Tak som sa rozbehol k tomu miestu a zistil. že je to vážne. Videl som mŕtve telo aj ďalšiu osobu, ako beží smerom k autobusu so zakrvaveným ramenom."

,,Hráči sa potom rozbehli z autobusu do parku, kde hľadali bezpečnejšie miesto. Strávili tam asi hodinu. Mešita nemala ochranu, veď je to taká pokojná krajina...," cituje BBC Mohammeda Isama.

Výkonný riaditeľ Novozélandskej kriketovej federácie David White neskôr oznámil, že zápas sa vzhľadom na krvavý incident ruší.

"Nebolo by vhodné hrať kriket po tom, čo sa stalo. Zhodli sme sa na tom aj s mojím bangladéšskym náprotivkom. Hráčov oboch tímov hlboko zasiahla táto tragédia," uviedol David White. Medzinárodná rada kriketu vyjadrila plnú podporu rozhodnutiu nehrať zápas.