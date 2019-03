Nemáme nikoho, kto by mohol ísť do Svetového pohára. Nikoho, tvrdí Hurajt

Ako bude vyzerať slovenský biatlon po odchode Kuzminovej?

15. mar 2019 o 15:44 Miloslav Šebela

Na olympiáde vo Vancouvri viackrát siahal na medailu. Anastasia Kuzminová ho vtedy upokojovala, nech ďalej bojuje, že to určite príde. V poslednej súťaži napokon PAVOL HURAJT vybojoval senzačne bronz. "Nasťa je výnimočná športovkyňa. Za tie roky sme boli ako rodina. V Osrblí sme jej niekedy pomáhali s kočíkovaním," opisuje Hurajt.

Na aktuálnych majstrovstvách sveta získala Kuzminová zlatú medailu v rýchlostných pretekoch, hoci mala zdravotné problémy. Prekvapilo vás to?

"Preteky som, samozrejme, sledoval. Mal som informácie priamo od nášho tímu, že Nasťa nemala horúčky. To bolo veľkým pozitívom, pretože jej telo nebolo až také oslabené.

Ak by mala aj horúčky, asi by nemala šancu postaviť sa na štart. Samozrejme, aj viróza uberie sily, ale sama chcela súťažiť a ukázala, že bola skvele pripravená. Bežecky to zvládla fantasticky, keďže vyhrala aj s jedným trestným kolom. Bolo to úžasné."

Boli ste v reprezentácii, keď mladá Kuzminová do tímu v roku 2008 prišla. Ako si na to spomínate?