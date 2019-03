Hamilton bude opäť favoritom na titul. Začína sa nová sezóna F1

Pozrite si kalendár pretekov F1.

15. mar 2019 o 14:29 TASR

MELBOURNE. Obhajca titulu Lewis Hamilton na Mercedese bude aj v novej sezóne seriálu F1 najväčším favoritom na víťazstvo. Pozornosť sa však sústredí nielen na boje o titul, ale aj na ostatné tímy, v ktorých došlo k viacerým zmenám. Nový ročník F1 odštartuje počas víkendu tradične v Austrálii.

Krátko pred prvým súťažným víkendom novej sezóny zomrel riaditeľ pretekov Charlie Whiting, takže VC Austrálie sa bude niesť aj v pochmúrnom duchu. Svoje reakcie na smutnú udalosť prezentovali mnohé osobnosti F1 na čele s Hamiltonom a Sebastianom Vettelom.

Prvé preteky bývajú špecifické

"Na VC Austrálie by sme si mali spomenúť na jeho osobnosť a vášeň pre náš šport. On bol akýmsi prostredníkom medzi pretekármi a pravidlami. Bol to výnimočný človek, veľmi milý chlap a srdcom pretekár," uviedol Vettel.

Prečítajte si tiež: Zomrel šéf pretekov F1 Charlie Whiting. Len pár dní pred novou sezónou

Tituly obhajujú Hamilton a Mercedes. Predpokladá sa, že rovnako ako v minulých sezónach, aj tentoraz bude Hamiltonovým najväčším súperom Vettel. V historickom poradí v počte titulov je 5-násobný šampión Hamilton na delenom druhom mieste za Michaelom Schumacherom (7).

Ziskom šiesteho by sa osamostatnil od Juana Manuela Fangia. Hoci by Brit v novom ročníku rád pridal ďalšie prvenstvo, jeho predsezónne vyjadrenia boli skôr opatrné.

"Niekoľko úvodných podujatí ukáže, ako na tom sme. Prvé preteky bývajú vždy špecifické, preto sa už veľmi teším do Austrálie. Ferrari zvyčajne prináša novinky, vylepšenia majú aj v Red Bulle," poznamenal.

Red Bull si verí

Fanúšikovia Ferrari veria, že Vettel môže Hamiltona zosadiť z trónu. V tíme by mal byť jasnou jednotkou, keďže Kimi Räikkönen zamieril do Alfa Romeo a na jeho miesto prišiel mladý Charles Leclerc.

K hlavným konkurentom Mercedesu by sa rád zaradil aj tím Red Bull, ktorý doplácal v sezóne 2018 na technické problémy. Do nového ročníka premiérovo vyrukuje s továrenskou podporou Hondy. Nové vylepšenia predstaví už v Austrálii.

"Sme optimisti, máme na to svoje dôvody. Odhadujem, že počas sezóny by sme mohli byť za Ferrari a pred Mercedesom. Súčasný RB15 je najlepší a aj najdrahší monopost v histórii Red Bull Racing," uviedol pre ServusTV Helmut Marko, ktorý pôsobí ako poradca v Red Bulle.

Spraviť si meno v prestížnej súťaži chcú mladí nováčikovia. Lando Norris pôsobil už v sezóne 2018 ako testovací jazdec Mclarenu a vo Formule 2 obsadil 2. miesto. Alexander Albon z Thajska skončil v F2 na 3. mieste a bude hájiť farby Toro Rosso. Šampión F2 zo sezóny 2018 George Russell nastúpi po boku Roberta Kubicu vo Williamse.

Pravidlo o najrýchlejšom kole

Poliak sa vrátil do F1 po ôsmich rokoch. Havária z roku 2011 ho takmer pripravila o kariéru, no v roku 2017 sa zapojil do testov v Renaulte. "Spustilo to vo mne pocity, že by som mohol zvládnuť návrat," konštatoval a pred sezónou 2019 sa upísal Williamsu. "Po dohode mi mnohí hovorili, že je hotovo, ale ja som ich upozorňoval, že ešte len začíname," povedal Kubica.

Prečítajte si tiež: Kubica prišiel pred ôsmimi rokmi o časť predlaktia. Teraz sa vracia do monopostu F1

Z pretekárov, ktorí po sezóne 2018 opustili F1, najviac zaujalo meno Fernanda Alonsa. Dvojnásobný majster sveta (2005, 2006) už počas minulej sezóny informoval o zámeroch ukončiť kariéru a po VC Abú Dhabí ich aj dodržal. V F1 pôsobil od roku 2001, absolvoval 312 pretekov, 32 z nich vyhral.

Od prvého podujatia sezóny vstúpi do platnosti staronové pravidlo o najrýchlejšom kole. Pretekár, ktorý ho dosiahne, získa bod navyše, musí však byť klasifikovaný v prvej desiatke. Jeden bod zároveň získa aj jeho tím do poradia v Pohári konštruktérov.

Kalendár F1 2019

17. marca: VC Austrálie (Melbourne)

31. marca: VC Bahrajnu (Sachír)

14. apríla: VC Číny (Šanghaj)

28. apríla: VC Azerbajdžanu (Baku)

12. mája: VC Španielska (Barcelona)

26. mája: VC Monaka (Monte Carlo)

9. júna: VC Kanady (Montreal)

23. júna: VC Francúzska (Le Castellet)

30. júna: VC Rakúska (Spielberg)

14. júla: VC Veľkej Británie (Silverstone)

28. júla: VC Nemecka (Hockenheim)

4. augusta: VC Maďarska (Budapešť)

1. septembra: VC Belgicka (Spa-Francorchamps)

8. septembra: VC Talianska (Monza)

22. septembra: VC Singapuru (Singapur)

29. septembra: VC Ruska (Soči)

13. októbra: VC Japonska (Suzuka)

27. októbra: VC Mexika (Mexico City)

3. novembra: VC USA (Austin)

17. novembra: VC Brazílie (Sao Paulo)

1. decembra: VC Abú Dhabí (Yas Marina)

Tímy

Alfa Romeo:

#7 Kimi Räikkönen (Fín.)

#99 Antonio Giovinazzi (Tal.)

Ferrari:

#5 Sebastian Vettel (Nem.)

#16 Charles Leclerc (Mon.)

Haas:

#8 Romain Grosjean (Fr.)

#20Kevin Magnussen (Dán.)

McLaren:

#4 Lando Norris (V. Brit.)

#55 Carlos Sainz (Šp.)

Mercedes:

#44 Lewis Hamilton (V. Brit.)

#77 Valtteri Bottas (Fín.)

Racing Point:

#11 Sergio Pérez (Mex.)

#18 Lance Stroll (Kan.)

Red Bull:

#33 Max Verstappen (Hol.)

#10 Pierre Gasly (Fr.)

Renault:

#4 Daniel Ricciardo (Aus.)

#27 Nico Hülkenberg (Nem.)

Toro Rosso:

#23 Alexander Albon (Thaj.)

#26 Daniil Kvjat (Rus.)

Williams:

#88 Robert Kubica (Poľ.)

#63 George Russell (V. Brit.)