Nedvěd vie, že s Ajaxom to sranda nebude, De Jong sa teší na Ronalda. Pozrite si reakcie na žreb

Klopp bude mať Porto naštudované.

15. mar 2019 o 16:05 TASR

NYON. Futbalisti Barcelony sa vo štvrťfinále Ligy majstrov 2018/2019 stretnú s Manchestrom United.

Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Ďalšie dvojice vytvorili Ajax Amsterdam - Juventus Turín, FC Liverpool - FC Porto a Tottenham Hotspur - Manchester City.

Víťaz anglického derby si v semifinále zmeria sily s lepším zo súboja medzi Juventusom a Ajaxom. Na víťaza konfrontácie medzi Barcelonou a Manchestrom United čaká vlaňajší finalista Liverpool alebo Porto.

Prečítajte si tiež: United sa stretne vo štvrťfinále s Barcelonou. Ajax privíta Juventus

Barcelona zdolala United v roku 2011 vo finále LM v londýnskom Wembley 3:1. Do štvrťfinále tohtosezónnej edície postúpila cez Olympique Lyon.

Po bezgólovej remíze na francúzskej pôde v odvete na Camp Nou deklasovala svojho súpera 5:1.

United vyradili favorizovaný Paríž St. Germain. Na Old Trafford síce prehrali 0:2, no v Parku princov dokázali zvíťaziť 3:1.

Reakcie na žreb /zdroj uefa.com, bbc.com/:

Guillermo Amor, športový riaditeľ Barcelony: "Sme radi, že sa stretneme s Manchestrom United. Museli sme myslieť pozitívne v prípade akéhokoľvek žrebu. Majú dobrý tím, no dôležité je to, že my sa cítime v pohode."

Pavel Nedvěd, športový riaditeľ Juventusu Turín: "Nie som šťastný ani nešťastný. Ajax vyradil trojnásobného obhajcu titulu Real Madrid, takže to nebude žiadna sranda. Veľmi sa mi páčil jeho osemfinálový výkon, budeme sa musieť mať na pozore a ísť do toho s veľkým odhodlaním. Očakávam dva výborné zápasy."

Sami Khedira, stredopoliar Juventusu: "Ajax má silný, dynamický tím. ktorý v tejto sezóne už dokázal svoje kvality. Budeme však na neho pripravení."

Peter Schmeichel, bývalý brankár Manchestru United: "Barcelona nie je pre United najhorší možný súper."

Simon Mignolet, brankár Liverpoolu: "Nebolo by zlé zopakovať heroické výkony proti Portu z uplynulej sezóny, v ktorej sme postúpili až do finále."

Frenkie de Jong, stredopoliar Ajaxu: "Juventus je jedným z najsilnejších možných súperov. Videl som ich odvetný osemfinálový zápas proti Atleticu Madrid, ktorý vyhrali 3:0 a hrali veľmi dobre. Keď som mal 10 alebo 12 rokov, tak Cristiano Ronaldo bol už jedným z najlepších futbalistov sveta. Ju super, že teraz budem môcť nastúpiť proti nemu na trávniku."

Jürgen Klopp, tréner Liverpoolu: "Môj asistent Pepijn Lijnders trénoval sedem rokov v akadémii Porta a vždy sa vyjadroval o tomto klube s veľkým obdivom. Budeme mať o Porte veľa informácií a to je presne to, čo potrebujeme."

Pep Guardiola, tréner Manchestru City: "Som neuveriteľné šťastný, že sme figurovali vo štvrťfinálovom osudí. Historickým maximom Manchestru City v tejto prestížnej súťaži je zatiaľ semifinále. V porovnaní s Realom Madrid, Barcelonou či Bayernom Mníchov je to málo, tieto veľkokluby majú oveľa viac skúseností."

Hugo Lloris, brankár Tottenhamu: "Vo futbale je možné všetko, keď si veríte a máte správnu mentalitu. V uplynulej sezóne sme to dokázali proti Realu či Dortmundu, v tejto edícii Ligy majstrov proti Interu Miláno či na štadióne Barcelony. Budeme potrebovať aj trochu šťastia a tímového ducha."