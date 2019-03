Poprad nevyužil prvý mečbal, s Trenčínom sa zmohli iba na jeden gól

Hlasy po stretnutí:

Roman Stantien, tréner HK Poprad: "Do zápasu sme vstúpili veľmi zle, hneď v úvode sme mali veľa oslabení a Košice ich využili. Bol to pre nich veľký luxus, nemôže sa to stávať. Asi nikto nedúfal, že vyhráme s Košicami 4:0 na zápasy, aspoň ja rozhodne nie. Stále sme v lepšom postavení."

Roman Šimíček, tréner HC Košice: "Myslím si, že všetky tri zápasy, čo sme dosiaľ prehrali, boli vyrovnané. Verili sme, že raz sa to musí zlomiť. Som rád, že sa tak aj stalo a podarilo sa nám uspieť. Musíme sa zodpovedne pripraviť na ďalší duel. Poprad je kvalitný súper a potvrdzuje to v celej sérii. Musíme si veriť a hrať náš hokej. Konečne po dlhej dobe sme hrali viac-menej v pokoji a nebolo to vypäté do poslednej minúty. Myslím si, že aj v zápasoch predtým sme hrali dobre, ale nevedeli sme dať gól."