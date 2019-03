ONLINE: Kuzminová a Fialková nebudú bojovať iba o medailu, ale aj o malý glóbus

17. mar 2019 o 10:00 Športové prenosy SME

ÖSTERSUND. Slovenské biatlonistky Anastasia Kuzminová a Paulína Fialková sú účastníčkami pretekov s hromadným štartom žien na MS vo švédskom Östersunde.

Obe budú bojovať nielen o medailu, ale aj o možný zisk malého glóbusu.

Na prvom mieste v hodnotení disciplíny je Paulína Fialková so 127 bodmi, za ňou je Švédka Hanna Öbergová so 117 bodmi a na treťom mieste sa nachádza Anastasia Kuzminová so 108 bodmi.

