Tenisové El Clasico? Ďalšie už možno nikdy nebude

Dúfam, že si proti Nadalovi ešte zahrám, vraví Roger Federer.

17. mar 2019 o 13:26 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Bývalo to ako tenisové El Clasico. Na zápasy dvoch výnimočných osobností sa fanúšikovia vždy tešili. Prvý súboj odohral Roger Federer proti Rafaelovi Nadalovi v roku 2004 v Miami. Víťazstvo si vtedy pripísal španielsky tenista.

Odvtedy odohrali celkovo 38 zápasov. Patria k tomu najlepšiemu v tenise za posledné roky.

V semifinále turnaja Masters v Indian Wells mali nastúpiť proti sebe po 39. raz.

Lenže Španiel sa necítil najlepšie po vydrenom víťazstve vo štvrťfinále nad Rusom Chačanovom. „Nemôžem garantovať, ako sa budem cítiť na druhý deň,“ vravel po zápase. Na druhý deň si bol zatrénovať a rozhodol sa, že v semifinále nenastúpi.

Obnovilo sa mu zranenie kolena a Federer postúpil do finále bez boja.

Federer dúfa, že to ešte nie je koniec

Federer vs. Nadal Vzájomná bilancia: 15:23 24 z 38 zápasov odohrali proti sebe vo finále. Bilancia vo finále turnajov: 9:15 Bilancia na grandslamových zápasoch: 3:9.

„Odohrali sme množstvo výnimočných zápasov a viem, že toto mohol byť náš posledný. Či ním naozaj bol? Dúfam, že nie,“ uviedol Federer.

Ich tenisové rivalita sa niesla vždy v priateľskom duchu. Hoci sú na kurte súpermi, v súkromí si dobre rozumejú. Týždeň pre turnajom v Indian Wells sa stretli na káve, aby spolu hovorili tenise.

Federera sa pýtali novinári, či ho po toľkých rokoch cíti vzrušenie, keď má hrať proti Nadalovi, alebo je pre neho zaujímavejšie súperiť s neznámymi hráčmi.

„Je to kombinácia. Ak by som hral len proti Rafovi, neužil by som si to. Vzrušujúce je, ak sa po zápasoch proti mladých tenistom prepracujem k súboju s Rafom,“ cituje Federera NY Times.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/pEGdcggVTFs

Nadal: Moje telo zápasy na harde nemiluje tak ako ja

Nadal má však v posledných sezónach vážne zdravotné problémy a pokiaľ môže, obmedzuje svoje vystúpenia na turnajoch na tvrdom povrchu.

„Niekedy je mi smutno z toho, že som v nevýhode v porovnaní so súpermi. Je ťažké vyrovnať sa so všetkým, čomu musím čeliť,“ vravel smutný Nadal.

Proti Federerovi hral naposledy v októbri 2017 vo finále turnaja v Šanghaji. Federer zvíťazil 6:4, 6:3. Odvtedy však Nadal odohral minimum turnajov na tvrdom povrchu.

Od začiatku roku 2018 bol prihlásený na 17 turnajov na harde, z jedenástich z nich sa odhlásil ešte pred začiatkom, z troch ďalších odstúpil pre zranenia a dohral len tri.

„Tenis na harde mám rád, ale moje telo asi nie,“ snažil sa o vtip 32-ročný ľavák.

Nadal sa odhlásil z turnaja Masters v Miami. Antukovú sezónu by mal začať na turnaji v Monte Carle v apríli.