Kuzminovej rozlúčka na majstrovstvách nevyšla. Tragédia, vravel tréner

V poslednej disciplíne MS sa Slovenkám nedarilo.

17. mar 2019 o 15:18 Miloslav Šebela

ÖSTERSUND, BRATISLAVA. Znovu som sa presvedčila, že strieľať neviem, vravela v sobotu po súťaži štafiet Anastasia Kuzminová ešte s úsmevom.

"Na streľbe neustále pracujem, ale veľký pokrok nevidím,“ krútila hlavou. Slovenky však vybojovali pekné šieste miesto aj vďaka tomu, že takmer nerobili chyby.

V nedeľu v pretekoch s hromadným štartom sa streľba nevydarila prakticky ani jednej biatlonistke, ktorá štartovala.

Na strelnici minuli všetky pretekárky

V Östersunde fúkalo a husto snežilo. Červené vlajočky na strelnici neustále tancovali vo vetre.

"Sú to podmienky, ktoré biatlonisti nemajú radi. Bude záležať aj na šťastí,“ vravel pre RTVS strelecký tréner reprezentácie Tomáš Kos.

Čistú streľbu nemala žiadna biatlonistka, ba ani len s jednou chybou nedokázala dokončiť súťaž žiadna. Najlepší výsledok na strelnici dosiahla Talianka Wiererová, ktorá minula dva terče a vďaka tomu sa stala majsterkou sveta.

Vo veterných podmienkach bolo možné aj so štyrmi chybami bojovať o medailu. Anastasii Kuzminovej ani Paulíne Fialkovej sa však nepodarilo do boja o pódium zasiahnuť. Fialková minula päť terčov a dobehla na 12. priečke.

Kuzminová netrafila polovicu všetkých terčov – desať a skončila na 28. mieste. Už od prvej položky, na ktorej minula štyrikrát, jazdila na posledných priečkach.

Chceli sme medailu, priznala Murínová

Takýto záver svetového šampionátu si nepredstavovala.

"Pre Nasťu je to športová tragédia. Takto strieľať pri poslednom štarte na majstrovstvách sveta a ešte v jej obľúbenej disciplíne, je to škoda," hodnotil výsledok pre RTVS tréner a manžel Daniel Kuzmin.

Súťaž nevyšla podľa predstáv ani Paulíne Fialkovej. Hoci päť chýb na strelnici vyzeralo hrozivo, bol to priemerný výsledok. Mnohé súperky dopadli horšie. Nemka Herrmanová so štyrmi trestnými okruhmi získala bronz.

Fialková dobehla na 12. mieste.

"Na strelnici boli náročné podmienky a nebola to úplne zlá streľba, no od stojky som čakala, že ju zvládne lepšie," hodnotila trénerka Anna Murínová. Vo veternom počasí je výsledok streľby podľa nej aj o šťastí.

"Celkovo to nie je zlé umiestnenie, no čakala som trochu lepší výsledok. Škoda. Celkovo som s vystúpením Pauly na majstrovstvách spokojná. Dúfali sme v medailu a boli sme blízko. V čom máme rezervy, je streľba vo veternom počasí. Máme na čom zapracovať do budúcna," dodala Murínová.

Fialková aj Kuzminová ešte môžu mať glóbus

Obe Slovenky boli pred štartom v hre o malý krištáľový glóbus v tejto disciplíne. Kuzminová o šancu na zisk tejto trofeje prišla už po prvej streľbe. Fialková v poradí sezóny klesla z prvej priečky na tretiu.

Pred ňu sa dostali Talianka Wiererová aj Švédka Öbergová. Na Talianku stráca Fialková 9 bodov. Zmazať takýto rozdiel nemusí byť nad jej sily. O víťazke malého glóbusu sa rozhodne o týždeň v Osle.

Väčšiu šancu na túto trofej však má Anastasia Kuzminová, hoci v inej disciplíne - v šprinte. V celkovom poradí je zatiaľ prvá s náskokom dvoch bodov pred Lisou Vittozziovou.

Šampionát v Östersunde bol pre slovenský biatlon najúspešnejší v histórii. Spokojné môžu byť najmä ženy. Anastasia Kuzminová získala v šprinte zlato a v stíhacích pretekoch bola šiesta. Ďalšie štarty jej nevyšli podľa predstáv. Podpísala sa pod to najmä viróza.

Kuzminovú čaká rozlúčka

Medailu mohla mať z MS aj Paulína Fialková. Bola k nej až neuveriteľne blízko. Vo vytrvalostných pretekoch viedla, pri poslednej streľbe však záverečný terč tesne minula. Ak by ho trafila, má aj ona zlato. S jednou chybou dobehla piata, trinásť sekúnd od bronzu.

Dobrý výsledok dosiahli biatlonistky aj v štafete. Po solídnom výkone finišovali na 6. mieste.

Mužom sa podobné úspechy nepodarilo dosiahnuť už dlhšie. Na MS sa zo Slovákov dostali medzi štyridsiatku najlepších len Tomáš Hasilla (39.) a Matej Kazár (40.).

Po šampionáte pokračuje biatlonová sezóna posledným kolom Svetového pohára v Osle. Vo štvrtok budú ženy súťažiť v šprinte, mužov čakajú rýchlostné preteky v piatok.

Pre Anastasiu Kuzminovú by to mali byť posledné štarty v kariére - šprint, stíhačka a preteky s hromadným štartom.