Zvolen potvrdil úlohu favorita a stal sa prvým semifinalistom play off

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Súper bol od polovice zápasu lepší, dostal nás pod tlak a my sme boli zbytočne nervózni. Robili sme chyby v strednom pásme, strácali puky, akoby bez rozumu a dávali šancu Budapešti. Som rád, že sme to zvládli a sériu vyhrali. Bolo to neustále o góloch, šancí sme mali dostatok a keby sme ich premieňali, bolo by to iné. Všetky zápasy boli práve preto vyrovnané, my sme tlačili, oni nás uspali a v protiútokoch boli veľmi nepríjemní. V dvoch útokoch mali šikovných hráčov, trebárs Langkowa, Browna. Mohli sme sériu zvládnuť aj na štyri zápasy, podľa mňa stačilo, aby sme v štvrtom zápase strelili my prvý gól."

Michal Chovan, kapitán Zvolena, ktorý v drese Zvolena odohral 501. zápas: "Som rád, že teraz dávajú góly iní, sme jeden tím a máme jeden cieľ. Čakajú na nás silní súperi a znovu ťažká séria. Mali sme teraz problémy s dobrou obranou súpera, z ktorej vyrážal do rýchlych brejkov. Všetko sme riešili v pokoji, verili, že postúpime a góly nám padnú. Ani v poslednom zápase sme ich veľa nestrelili, no ani neinkasovali, aj preto stačili, aby sme postúpili."

Lukáš Handlovský, strelec dvoch gólov Zvolena: "Nebol to jednoduchý súper, bol húževnatý, hral čisto obranný systém a ten sa ťažko lámal. Strácali sme puky v strednom pásme a oni sa snažili vytvoriť si z toho šance. Po inkasovanom góle sme sa vzchopili a víťazstvo udržali. V sérii sme zohrali päť zápasov, celkom rýchlo sa to ukončilo, ani jedno víťazstvo sa nerodilo ľahko. Super, že sme to zvládli, každý zápas bol iný, ťažký."