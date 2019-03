V Maďarsku chcem zostať aj po skončení kariéry, tvrdí Slovák Tujvel

Slovenského brankára očarili maďarské arény.

20. mar 2019 o 14:41 Pavol Spál

Slovenský futbalový brankár TOMÁŠ TUJVEL (35 rokov) pôsobí v Maďarsku už desiaty rok. Momentálne je hráčom tímu MOL Vidi FC. Rodák z Nitry sa v Maďarsku udomácnil, naučil sa jazyk a v krajine chce ostať aj po skončení kariéry. Hovorí o maďarskom futbale aj štvrtkovom kvalifikačnom zápase proti Slovensku.

Veľkou legendou maďarského futbalu je brankár Gábor Király. Rekordér v počte štartov za národný tím sa preslávil tým, že nosil sivé tepláky. Inšpiroval aj ostatných krajanov?

„Je to jeho štýl, stále v nich chytá. Zatiaľ som tu nevidel nikoho iného, kto by ho napodobňoval v chytaní v teplákoch. Zrejme v tom zostane výnimočný.

Chytá stále najvyššiu súťaž za Szombathely Haladás, kde pôsobia aj Slováci Kornel Saláta, Karol Mészáros, Kristián Kolčák či bývalý slovanista a maďarský reprezentant Tamás Priskin. Király bude mať v apríli už 43 rokov a povedal, že ešte by chcel rok chytať.“

Viete si predstaviť, že by ste chytali v teplákoch?

„Keď som bol mladší, chytal som aj v teplákoch, ale teraz už asi nie.

Musíte byť na to zvyknutý. Asi by mi to prekážalo.“

Nie je to pohodlné?

„Pre Királyho to možno pohodlné je a už by si asi nezvykol na krátke trenírky.“

Väčšinu kariéry pôsobíte v maďarských kluboch. Prečo?

„Tak to prišlo. Z Nitry som sa dostal do maďarského mužstva (Videotonu - pozn. red.) a nejako sa mi tu zapáčilo. Plánujem zostať v Maďarsku aj po skončení kariéry.“

Čím si vás Maďarsko tak získalo?