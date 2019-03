Ako zvíťazila tínedžerka v Indian Wells? V hlave si predstavovala, že vyhráva

Prvý titul WTA získala Kanaďanka Andreescová v Indian Wells.

18. mar 2019 o 10:52 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Základom jej sily je meditácia a joga. Každé ráno po zobudení sa najskôr ponorí do svojho vnútra a chvíľu medituje. Snaží sa nastaviť na úspešný deň. Predstavuje si, čo ju čaká a ako sa jej to podarí zvládnuť. Až potom s úsmevom vstáva.

„Veľmi mi to pomáha k dobrému vykročeniu do nového dňa. Je to lepšie ako brať hneď ráno mobil do ruky. Nie som potom hneď od rána z toho prepnutá,“ vraví mladá tenistka.

„Radšej venujem pätnásť minút tomu, aby som naladila svoju myseľ aj telo. Predstavujem si, že ma čaká úspešný deň.“

Vyradila Cibulkovú aj šampiónky

Bianca Andreescová je výnimočná tenistka. Behom posledných dní si získala veľkú pozornosť súperiek, fanúšikov i médií.

Ako prvá hráčka s voľnou kartou sa stala víťazkou prestížneho turnaja Masters v Indian Wells. Zvíťazila, hoci má len osemnásť rokov a ešte na začiatku roka bola vo svetovom rebríčku WTA hlboko v druhej stovke.

Na turnaji dokázala vyradiť oveľa silnejšie hráčky, medzi ktorými boli Slovenka Dominika Cibulková, grandslamové víťazky (Muguruzová, Svitolinová) a vo finále zdolala aj bývalú svetovú jednotku Angelique Kerberovú.

Pre stránku WTA hovorila, že za jej úspechom je mentálna príprava.