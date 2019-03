Saganovi posledný test pred Miláno – San Remo nevyšiel

Šprintérov prekvapil Alaphilippe.

18. mar 2019 o 17:11 Miloslav Šebela

JESI, BRATISLAVA. Pred týždňom Peter Sagan takmer nevychádzal z hotelovej izby. Potil sa, jedol iba minimálne a často navštevoval toaletu.

Trápila ho črevná viróza.

Namiesto ladenia formy sa slovenský cyklista pokúšal vyliečiť. Po siedmich dňoch je na tom, zdá sa, oveľa lepšie.

Hoci šprintérsky súboj na pretekoch Tirreno – Adriatico mu v pondelok nevyšiel úplne podľa predstáv.

Sagan sa v predposlednej šiestej etape podujatia dostal asi kilometer pred cieľom do pozície, ktorá pre šprintéra nie je najlepšia.

Bol na čele zrýchľujúceho pelotónu.

Následne sa pokúsil zaradiť do skupiny. Lenže sa prepadol a pri šprinte sa už nedokázal dostať dopredu.

Alaphilippe ukázal rýchlosť

Posledné metre etapy boli trochu chaotické, z čelných pozícií neútočili ani ďalší elitní šprintéri.

Naopak, z víťazstva sa nečakane tešil Francúz Julian Alaphilippe z tímu Deceuninck–Quick Step.

Ak to bol taktický ťah, tak to bolo od belgického tímu výnimočné. V prvej šestke mal až troch pretekárov.

Francúz nie je silným šprintérom, ale na cieľovej rovinke sa dokázal udržať pred šprintérmi, ktorí ostali príliš vzadu.

„Nie som šprintérom, ale viem, že dokážem zabojovať aj v rýchlych dojazdoch. Najmä po náročných etapách,“ opisoval Alaphilippe.

„Mali sme rozbehnúť šprint pre Eliu Vivianiho, ale v poslednom kole za mnou prišiel a pýtal sa ma, či by som nechcel šprintovať ja. Povedal som, že dobre. Maximiliano Richeze ma na konci skvelo potiahol. Na posledných dvesto metroch som išiel naplno. Bolo to fantastické,“ cituje Francúza cyclingnews.com.

Sagan napokon skončil piaty. Bola to pre neho posledná skúška pred sobotňajšou klasikou Miláno – San Remo, prvým monumentom sezóny.

V utorok budú cyklisti súťažiť v krátkej časovke, v ktorej Sagan nemá veľké šance na popredné umiestnenie.

Z formy nemá obavy

Slovenský majster má v tejto sezóne na konte stále len jedno víťazstvo. To vybojoval ešte v januári na Tour Down Under v Austrálii.

Na Tirreno – Adriatico si mal otestovať formu pred veľkými klasikami, ale namiesto toho sa zotavoval po viróze. V popredí skončil v dvoch rovinatých etapách.

Vybojoval si druhú a piatu priečku. Vzhľadom na jeho zdravotné problémy je to celkom dobrý výsledok.

„Neobávam sa toho, že nie som v najlepšej forme. Pretože aj keď ste pripravený na Miláno – San Remo na sto percent, neznamená to, že zvíťazíte,“ vravel Sagan.

Sobotňajšie preteky sú pre 29-ročného lídra tímu Bora-Hansgrohe prvým veľkým cieľom sezóny.

„Určite by som rád vyhral, ale na Miláno – San Remo sa toho môže stať veľmi veľa. Tieto preteky sú ako puzzle,“ opisoval pre taliansku Gazzettu.

Tirreno – Adriatico vyvrcholí v utorok záverečnou časovkou. V priebežnom hodnotení vedie Brit Adam Yates pred Slovincom Primožom Rogličom.