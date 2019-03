Je mi ľúto, že Škrtel skončil. Chcel som si s ním zahrať, tvrdí jeho nástupca

Slovákov čaká vstup do kvalifikácie.

18. mar 2019 o 17:57 Pavol Spál

BRATISLAVA. Pôsobil sebavedomo, vyrovnane a pozitívne naladený. Milan Škriniar, líder slávneho Interu Miláno, patrímedzi najžiadanejších stopérov na svete.

A je suverénne najhodnotnejším slovenským futbalistom na trhu.

Futbalistov Slovenska čaká vstup do kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2020. Najprv vo štvrtok (o 20.45 h) privítajú Maďarsko a v nedeľu hrajú vo Walese (15.00 h).

Práve Škriniar patrí medzi hráčov, od ktorých sa bude najviac očakávať.

Už to nie je dvadsaťročný nováčik, ktorý zaujal na majstrovstvách Európy 2016.Musí už zvládať oveľa väčší tlak verejnosti.

„Možno bude na mne väčšia zodpovednosť. Nevnímam sa ako nový líder. Mrzí ma, že Martin Škrtel skončil, stále by mal reprezentácii čo dať. Žiaľ, je to jeho rozhodnutie. Musíme to rešpektovať,“ hovoril Škriniar.

Škrtel pôsobil v reprezentácii takmer pätnásť rokov, bol jej dlhoročným kapitánom. A tiež lídrom aj mimo ihriska. Krátko pred štartom kvalifikácie sa však rozhodol, že v národnom tíme už hrať nebude.

Veľké zmeny

„Musíme sa pokúsiť nahradiť ho, aj keď to nebude jednoduché,“ dodal Škriniar. Škrtelovo rozhodnutie ho prekvapilo, dozvedel sa o ňom len z novín.