Košice po veľkej dráme odvrátili aj druhý mečbal, Nitra si zabezpečila prvý

Hlasy po stretnutí:

Stanislav Petrík, tréner brankárov Nitry: "Bol to naozaj veľmi ťažký zápas. Rozhodol jeden gól a my sme radi, že sa nám ho podarilo streliť. Potrebujeme dobre zregenerovať a pripraviť sa na ďalší zápas. Dúfam, že to dotiahneme do víťazného konca."

Ján Pardavý, asistent trénera Trenčína: "Videli sme skvelý hokej pred fantastickou kulisou. Bol to zápas o jednom góle. Oba tímy si vypracovali najmä v presilových hrách veľa príležitostí. Brankári podali skvelé výkony. Nitre sa podarilo dať prvý gól. Nám chýbalo trochu šťastia v hre bez brankára. Musíme tím pochváliť za vynikajúci výkon. Stratili sme jednu bitku a pokúsime sa to doviezť do siedmeho zápasu. Máme dva pokusy, samozrejme, ten prvý bude s nožom na krku, ale veríme, že sa sem ešte vrátime."