San Antonio nezastavili ani hráči Golden State, legendárny Nowitzki prepísal historické štatistiky

Denver si zabezpečil postup do play off.

19. mar 2019 o 8:45 SITA

SAN ANTONIO. Ani obhajca titulu Golden State Warriors nezastavil v rozlete basketbalistov San Antonia, ktorí si víťazstvom 111:105 v pondelkovom zápase NBA pripísali deviate víťazstvo v rade.

Dlhšiu šnúru úspechov v tejto sezóne ťahali iba práve Warriors a to jedenásťzápasovú. V ich drese zažil obnovenú premiéru šampión NBA z roku 2015 Andrew Bogut.

Denver konečne prelomil kliatbu

Už 34-ročný pivot sa po roku strávenom v rodnej Austrálii prezentoval dobrou formou, za 19 minút si pripísal 7 bodov a 7 doskokov a zastúpil zraneného DeMarcusa Cousinsa.

"Tento tím je aktuálne v ohni. Zaslúžil si zvíťaziť, je evidentne veľmi dobre trénovaný," zložil súperovi kompliment tréner Warriors Steve Kerr, bývalý zverenec kouča Spurs Gregga Popovicha.

Denver Nuggets skončili v ostatných dvoch ročníkoch na prvej nepostupovej pozícii do play off, no nič podobné sa im v tejto sezóne nestane. Už s predstihom si zabezpečili postup, navyše na palubovke silného Bostonu po víťazstve 114:105. Vo vyraďovacej časti sa predstavia prvýkrát od roku 2013.

"Je to úžasný pocit. Dva roky po sebe nám chýbal jediný zápas. Dnes sme práve na to mysleli a využili to ako motiváciu k nášmu výkonu," povedal tréner Nuggets Mike Malone.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/B0gtZGrEe4Y

Nowitzki prekonal Chamberlaina

Dirk Nowitzki splnil plán pre svoju poslednú sezónu v kariére a prekonal v historickej tabuľke strelcov Wilta Chamberlaina. Jeho Dallas prehral s New Orleansom 125:129 po predĺžení, ale to po súboji mužstiev bez šance postúpiť do play off málokoho zaujímalo.

Vypredaná aréna prišla vzdať poctu aktuálne už šiestemu najlepšiemu strelcovi histórie a najlepšiemu mimo USA.

"Vstupoval som do sezóny s tým, že mi chýba nejakých 200 bodov. Boli chvíle, keď som si myslel, že to nedokážem. Zranil som sa, hral som mimoriadne pomaly. Som rád, že je koniec," tešila sa 40-ročná hrajúca legenda.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/6IL3Tx_RaSw

Oklahoma City prehrala deviaty z ostatných 13 zápasov, keď neuspela doma proti Miami. Thunder chýbal Russell Westbrook, ktorý dostal stop na jeden zápas za 16. technickú chybu v ročníku.

NBA 2018/2019 - 19. marec:

Cleveland - Detroit 126:119 (25:32, 35:29, 27:27, 39:31)

Najviac bodov: Sexton 27 (5 trojok), Osman 21, Stauskas 17 - Ellington 25 (7 trojok), Drummond 21 (21 doskokov), R. Jackson 15

Washington - Utah 95:116 (24:31, 21:26, 26:34, 24:25)

Najviac bodov: J. Parker 19, Beal 15, Ariza 12 - Mitchell 19, Crowder 18, Ingles 16

Boston - Denver 105:114 (22:24, 30:31, 28:25, 25:34)

Najviac bodov: Irving 30, Horford 20, Marcus Morris 13 - Jokič 21 (13 doskokov), Barton 20, G. Harris 16

Toronto - New York 128:92 (38:29, 35:25, 28:15, 27:23)

Najviac bodov: Lin 20, Siakam 19, Lowry 15 (5 trojok) - Trier 22, Knox 12, Dotson 11

Oklahoma City - Miami 107:116 (25:27, 30:31, 20:28, 32:30)

Najviac bodov: George 31, Grant 27 (10 doskokov), Schröder 20 - Dragič 26 (11 asistencií, 6 trojok), Wade 25, Olynyk 18

San Antonio - Golden State 111:105 (25:25, 33:22, 24:31, 29:27)

Najviac bodov: DeRozan 26, Aldridge 23 (13 doskokov), Gay 17 - Stephen Curry 25 (6 trojok), Durant 24, K. Thompson 14

Dallas - New Orleans 125:129 po predĺžení (34:28, 25:21, 20:35, 31:26 - 15:19)

Najviac bodov: Dončič 29 (13 doskokov, 10 asistencií), Hardaway 21, D. Powell 16 - J. Randle 30, A. Davis 20, E. Payton (11 asistencií, 10 doskokov) a F. Jackson po 19

Phoenix - Chicago 101:116 (20:34, 23:22, 30:30, 28:30)

Najviac bodov: Ayton (12 doskokov) a Booker po 25, Josh Jackson 18 - R. Lopez 24, Markkanen a LaVine po 17

Portland - Indiana 106:98 (28:31, 27:17, 33:24, 18:26)

Najviac bodov: Lillard 30 (15 asistencií), Nurkič 18 (11 doskokov), Aminu 16 - M. Turner 28 (10 doskokov), Bojan Bogdanovič 15, Matthews a McDermott po 14