Tréner Giggs: Ľudia očakávajú postup, to sa však stane tak raz za šesťdesiat rokov

Wales vstúpi do kvalifikácie v nedeľu v Cardiffe proti Slovensku.

19. mar 2019 o 12:58 TASR

LONDÝN. Tréner waleskej futbalovej reprezentácie Ryan Giggs vie, čo rozhodne o jeho prípadnom úspechu či neúspechu na lavičke senzačného semifinalistu EURO 2016.

Súdiť ho budú podľa toho, či sa mu tím podarí dostať na majstrovstvá Európy 2020.

Wales vstúpi do kvalifikácie v nedeľu v Cardiffe proti Slovensku (15.00 SEČ). Ešte predtým si v stredu 20. marca zmeria sily v príprave s Trinidadom a Tobagom vo Wrexhame. Bývalý hviezdny stredopoliar Manchestru United pred 14 mesiacmi nahradil na poste Chrisa Colemana.

Jeho bilancia na reprezentačnej lavičke je 3 víťazstvá, 1 remíza a 5 prehier. Potenciál jeho zverencov sa najvýraznejšie prejavil pri triumfe 4:1 v Lige národov nad Írskom minulý september. Wales skončil v LN na druhom mieste za Dánskom.

"Medové týždne sa skončili. Sám som sa dostal pod tlak po minuloročných výsledkoch. Ten teraz cítim. Dobre však viem, že súdiť ma budú podľa výsledkov v kvalifikácii. Rozhodujúce pri mojom hodnotení bude, či dokážem priviesť Wales na veľké podujatie," citovala 45-ročného bývalého reprezentanta agentúra AFP.

Prečítajte si tiež: Slovensko a kvalifikácia na ME vo futbale 2020 - Program, výsledky, tabuľka

Wales na ME vo Francúzsku v skupine naštartovala výhra nad Slovenskom 2:1 a spanilá jazda sa skončila až v semifinále. Rozprávka sa skončila neúspechom v kvalifikácii MS v Rusku.

"Ľudia očakávajú postup, je to pochopiteľné vzhľadom na to, čo sme dosiahli na EURO 2016. To sa však stane tak raz za 60 rokov. Nedokážeme sa kvalifikovať na trvalej báze. Moja úloha je postúpiť, resp. minimálne sa k tomu priblížiť. Na MS sme nepostúpili, ale boli sme v hre," dodal Giggs.