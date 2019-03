Lobotka: V Celte Vigo nevieme vyhrať zápas, hnev našich fanúšikov je opodstatnený

Situácia v španielskom klube má ďaleko od ideálu.

19. mar 2019 o 13:15 SITA

ŠAMORÍN. Situácia v španielskom futbalovom klube Celta Vigo má v aktuálnej sezóne 2018/2019 ďaleko od ideálu.

Mužstvo sa po solídnom začiatku ročníka postupne prepadlo nižšie a momentálne sa potáca v zostupovom pásme, keď figuruje na 18. mieste dvadsaťčlenného pelotónu La Ligy.

"Ani sám neviem, čo sa stalo. Prehrali sme päť-šesť zápasov po sebe, začalo sa to nabaľovať, prišla nervozita... V tabuľke sme tretí od konca, na tím pred nami (FC Villarreal, pozn.) momentálne strácame štyri body a tých duelov je stále menej a menej.

Nevieme tie zápasy vyhrať, čo je veľká škoda, pretože kvalitu máme aj na to, aby sme hrali o pohárovú Európu, ale bohužiaľ, nedarí sa nám. Hráme o zotrvanie v prvej lige. Potenciál máme veľký, len ho musíme naplniť," vyhlásil slovenský reprezentant z Celty Vigo Stanislav Lobotka na pondelňajšom stretnutí so zástupcami médií v Šamoríne.

Dvadsaťštyriročný rodák z Trenčína vidí za neuspokojivými výsledkami Galícijčanov aj ich tohtosezónny defenzívnejší štýl.

"Veľa sme bránili a hrali defenzívnym spôsobom hry. Myslím si, že máme typologicky takých hráčov, aby sme hrali ofenzívny futbal s každým tak, ako sme hrali v minulej sezóne," doplnil Lobotka, ktorý priznal, že chápe frustráciu priaznivcov Celty Vigo:

"Je normálne, že fanúšikovia pociťujú hnev, keď sme zo štrnástich zápasov vyhrali jeden. Keby sme hrali dobrý futbal a chýbalo by nám šťastie, tak to možno pochopia. Keď však hráme tak, ako sme hrávali doteraz, zväčša bránili, snažili sa hrať na brejky a štandardky, tak ich hnev je oprávnený."

Lobotka by si náladu z klubovej scény rád vylepšil na reprezentačnej úrovni v marcových zápasoch kvalifikácie ME 2020 proti Maďarsku a Walesu. Niekdajší hráč dánskeho FC Nordsjaelland či AS Trenčín sa už naplno sústredí na úvodný z dvojice spomenutých duelov.

"Je to zaujímavý súper, vieme, že Maďari v nedávnom období išli hore. Musíme sa na zápas dobre pripraviť. Tieto derby stretnutia majú vždy špecifickú príchuť, či už na ihrisku alebo na tribúnach," poznamenal Stanislav Lobotka.