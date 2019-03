Vraj najlepší stopér a brankár sveta predviedli školácku chybu

Čo sa udialo v Anglicku.

20. mar 2019 o 1:00 DIGI Sport, Branko Cap, Marek Skáčik, SME.sk

BRATISLAVA. Je dôležitejšie vyhrať domácu ligu alebo byť najlepší v Európe? Samozrejme, jedno aj druhé.

Ale pre viacerých adeptov nastáva obdobie, keď je potrebné rozumne rozložiť formu, sily i schopnosti celého tímu.

A veriť, že šťastie bude naklonené na ich stranu.

Zachráni Sarriho triumf v Európskej lige?

Po 48 rokoch sa až šesť anglických klubov dostalo do štvrťfinále európskych pohárov (4 v Lige majstrov, 2 v Európskej lige), čo dáva reálnu nádej na minimálne finálovú účasť.

Po rokoch dominancie španielskych tímov ide o vítanú zmenu.

Zlé jazyky však tvrdia, že napriek tomu získa trofej v Lige majstrov FC Barcelona alebo Juventus Turín.

Víkend ponúkol zmes ligových i pohárových duelov a boli to nervy aj prekvapenia.

Vraj najlepší stopér a najlepší brankár (Virgil van Dijk a Alisson Becker) vyrobili na štadióne Fulhamu zmätok, čo využil Ryan Babel na vyrovnávajúci gól, ale šokujúci výsledok z toho napokon nebol.

Fulham podľahol Liverpoolu 1:2, pretože veterán James Milner premenil pokutový kop. Fanúšikom favorita i trénerovi Jürgenovi Kloppovi musel zo srdca spadnúť veľký kameň.

Na Olympijskom štadióne v Londýne to bola sedemgólová prestrelka (West Ham - Huddersfield 4:3), v ktorej mal hlavné i víťazné slovo Javier "Chicharito" Hernandez.

V Goodisonovom Parku zrejme Everton pochoval nádeje Chelsea na elitnú štvorku po prekvapujúcej výhre 2:0.

Zachráni trénera Maurizia Sarriho na lavičke Chelsea prípadný triumf v Európskej lige?

Jeden favorit vypadol, druhý predviedol obrat

FA Cup priniesol senzačný obrat Manchestru City vo Walese. Swansea po polčase vyhrávala 2:0, ale nakoniec vypadla po prehre 2:3.

Citizens tak zostávajú v hre o ďalšie tri trofeje, naopak, ich mestský rival United vypadol.

Práve doteraz najslabší výkon tímu, ako to zhodnotil tréner Ole Gunnar Solskjaer, bol veľkým prekvapením štvrťfinále, ale klobúk dolu pred výkonmi v celej sezóne, aké fanúšikom ponúka Wolverhampton.

Portugalská futbalová škola prináša body i rekordné výsledky ambiciózneho nováčika ligy. Vyradenie veľkého favorita a semifinálová účasť vo Wembley je zaslúženou odmenou pre celý klub.

Hráči Wolverhamptonu vyhrali FA Cup pred 59 rokmi a manažér Nuno Espirito Santo sa pokúsi preniesť pozoruhodnú ligovú formu aj do najstaršej pohárovej súťaže sveta.

V Premier League sú postrachom, keď dokázali s tímami z tzv. "veľkej šestky" uhrať mimoriadne výsledky - 4 výhry, 4 remízy, 3 prehry.

S Wolverhamptonom sa neradno zahrávať, jeho forma najmä na domácom Molineux štadióne je skvelá.

Reprezentačná prestávka prinesie úvodné kvalifikačné súboje. Takže meníme klubové farby za tie národné a spoločne fandíme Slovensku.

Góly 31. kola Premier League 2018/2019

Salomon Rondon patrí medzi tradičných zakončovateľov, ale proti Bournemouthu nás presvedčil o tom, že je aj fantastický exekútor priamych kopov.

Newcastle napokon ratoval aspoň bod, o čo sa postaral nevídaným volejom Matt Ritchie.

James Maddison pomohol Leicestru k cennému víťazstvu proti Burnley, keď to on a jeho spoluhráči nezabalili ani napriek početnej nevýhode.

Karlan Grant dal dva parádne góly proti West Hamu, ale Huddersfield sa aj tak z bodov netešil.

Zákroky 31. kola Premier League 2018/2019

Aj tento víkend nám priniesol výnimočné zákroky brankárov z Premier League. Jordan Pickford čaroval proti Chelsea a pred reprezentačnou prestávkou ukázal niekoľko skvelých momentov.

Lukasz Fabianski podržal West Ham a aj vďaka nemu to uhrali proti Huddersfieldu na víťazstvo.

Kasper Schmeichel zas vychytal Mateja Vydru a tak Leicester obral o všetky body domáce Burnley.

Hráč 31. kola Premier League 2018/2019: Javier "Chicharito" Hernandez (West Ham)

Mexičan prišiel do zápasu s Huddersfieldom až v druhom polčase, ale stálo to za to.

Bývalý hráč Manchestru United či Realu Madrid znova potvrdil, že v pokutovom území je skutočným predátorom.

V záverečnej desaťminútovke dal dva góly a hráči West Hamu rozhodli o cennom víťazstve v boji o najlepšiu desiatku proti utrápenému Huddersfieldu.