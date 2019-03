Utečenec z Afriky vyhral šachový turnaj. Američania sa mu poskladali na nový domov

V Nigérii čelila jeho rodina útokom teroristov.

19. mar 2019 o 17:13 SITA

NEW YORK. Úspechy v šachu u niektorých jednotlivcov môžu znamenať slávu a mnoho peňazí, v prípade 8-ročného Taniho Adewumiho to bol lístok z útulku pre bezdomovcov.

Malý chlapec pôvodom z Nigérie, ktorý musel svoju vlasť aj s rodinou opustiť z bezpečnostných dôvodov v roku 2017, sa približne pred rokom naučil hrať šach.

Nedávno však Tani triumfoval na celoštátnom turnaji svojej vekovej kategórie a jeho nadanie oslovilo trénera Russella Makofského natoľko, že založil účet na pomoc jeho rodine.

Príbeh talentovaného šachistu oslovil Američanov natoľko, že rodina utečencov z Afriky sa v týchto dňoch sťahuje z útulku do vlastného bytu. V Nigérii mladý Tani Adewumi a jeho najbližší čelili útokom extrémistov zo skupiny Boko Haram, po úteku do USA im tak šach zabezpečil lepšie vyhliadky do budúcnosti.