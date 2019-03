Maďarský futbal sa posunul rapídne dopredu, vraví Rusnák

Slovák je najlepším strelcom Real Salt Lake.

19. mar 2019 o 19:19 SITA

ŠAMORÍN, V kádri českého trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Pavla Hapala na dva tohtotýždňové duely proti Maďarsku (21. 3. v Trnave) a Walesu (24. 3. v Cardiffe) v kvalifikácii ME 2020 nechýba Albert Rusnák z klubu zámorskej Major League Soccer (MLS) Real Salt Lake.

So štyrmi gólmi najlepší strelec A-tímu SR v uplynulom roku je produktívny aj v drese svojho klubového zamestnávateľa. Vlani mal na konte 11 presných zásahov v MLS, v tejto sezóne (hrá sa systémom jar - jeseň) je s dvoma gólmi zatiaľ jediným strelcom Salt Lake v súťaži.

Azerbajdžan netreba odpisovať

Hoci nedeľňajší duel Realu Salt Lake proti domácemu DC United absolútne nevyšiel (prehra 0:5), šikovný krídelník sa už zaoberá blížiacimi sa meraniami síl v najcennejšom drese.

Prečítajte si tiež: Tréner Giggs: Ľudia očakávajú postup, to sa však stane tak raz za šesťdesiat rokov

Rusnák vie, že zápasy s Maďarskom a Walesom môžu v dostatočnej miere napovedať o ambíciách Slovenska a šanciach postúpiť z tejto kvalifikácie.

"Chorváti ako vicemajstri sveta sú favoriti našej skupiny. Podľa zápasov s Maďarskom a Walesom budeme vedieť, čo musíme uhrať v ďalších stretnutiach. Tieto duely budú dôležité, ale netreba vôbec odpisovať ani Azerbajdžan."

,,Myslím si, že niekomu môže ukradnúť body. Musíme sa snažiť, aby sme to neboli práve my," vyjadril sa Albert Rusnák na pondelňajšom stretnutí so zástupcami médií v Šamoríne.

Rusnák očakáva množstvo maďarských fanúšikov

Pre maďarský tím môže byť výhoda, že tréner reprezentácie Marco Rossi viedol FC DAC 1904 Dunajská Streda a dokonale pozná slovenské prostredie.

Navyše, vo Fortuna lige pôsobia aj dvaja hráči zo súčasného kádra maďarského národného tímu - Zsolt Kalmár z Dunajskej Stredy a Dávid Holman, ktorý hrá v mužstve lídra najvyššej slovenskej súťaže ŠK Slovan Bratislava.

"Nepovedal by som, že poznajú naše prostredie, pretože slovenská liga a reprezentácia sú dve rozdielne veci," reagoval Albert Rusnák, ktorý však považuje maďarského súpera za veľmi náročnú vstupnú prekážku.

"Ich futbal sa za posledných desať rokov posunul rapídne dopredu. Bude to ťažký zápas. Maďari majú hráčov, ktorí pôsobia v kvalitných ligách, navyše je to derby zápas, prestížny súboj. Očakávam, že príde aj veľa maďarských fanúšikov. Atmosféra však bude, ako sa patrí na takýto súboj."

Rodák z českého Vyškova chce ísť od zápasu k zápasu, na nedeľňajší duel v Cardiffe ešte nemyslí.

Škrtel a spol budú reprezentácii chýbať

"Najskôr je pred nami duel s Maďarskom, v prvom rade ten musíme úspešne zvládnuť. Pretože bude potrebné dobre sa naladiť na zápas vo Walese. Všetci dobre vieme, že ak sa nám podarí vyhrať nad Maďarmi, tak sa nám pôjde s lepšou náladou i sebavedomím do Cardiffu."

Prečítajte si tiež: Zjedli by ho zaživa. Bratislavčan Kubala bol ako Messi

Slovenská futbalová reprezentácia sa predstaví v kvalifikácii ME 2020 s omladeným kádrom. Dlhoročný kapitán národného tímu Martin Škrtel, ako aj ďalší dvaja tridsiatnici Tomáš Hubočan a Adam Nemec sa rozhodli skončiť v "áčku", krídelník Vladimír Weiss sa vzdal možnosti reprezentovať pod trénerom Pavlom Hapalom.

"Určite budú chýbať. Veď sú to futbalisti, ktorí nastupovali pravidelne v národnom tíme. Na nás ostatných, nielen na nových hráčov, bude úloha, ako ich nahradiť," skonštatoval Albert Rusnák, zároveň však jedným dychom doplnil:

"Musíme tieto dva zápasy jednoducho zvládnuť, nemôžeme sa stále pozerať dozadu, čo sa stalo a kto chýba v mužstve. Prídu aj zranenia, vypadnú aj iní hráči, takéto veci sa vo futbale dejú."