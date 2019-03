Žilina zdolala Michalovce a je krok od udržania v najvyššej súťaži

Hlasy po zápase

Stanislav Škorvánek st., tréner Žiliny: "Bol to ťažký zápas pre oba tímy, uvedomovali si dôležitosť tohto duelu. Naši hráči ukázali to, po čom sme v posledných dňoch volali a nakoniec sa nám podarilo zvíťaziť."

Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: "Mali sme v Žiline dosiahnuť viac, ale hokej bol spravodlivý, nezaslúžili sme si to. O všetkom rozhodla prvá tretina, v ktorej sme sa dostali do vedenia a súper už nemohol byť nižšie. Domácim sme však ponúkli dva góly. Mali sme hrať svoju hru a všetko by bolo inak. Žiaľ, našim prístupom sme súperovi pomohli a že sme na hokejovom zápase, sme zistili asi až v polovici stretnutia. Začali sme hrať hokej, zvýšili sme úsilie a bojovali sme, ale nestačilo to. V závere už nám možno chýbali aj sily. Nie je koniec, ale musíme hrať diametrálne inak, ako sme hrali dnes."