Slovensko môže postúpiť na ME aj v prípade neúspechu v kvalifikácii, rozhodne sa v Lige národov

Zostávajúce kvarteto účastníkov vzíde zo štyroch turnajov jednotlivých divízii.

20. mar 2019 o 9:44 SITA

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá vo štvrtok v Trnave úvodný zápas kvalifikácie ME 2020 proti Maďarsku (začiatok o 20.45 h).

Slovensko účinkuje v eliminačnej E-skupine, kde sú aj Chorvátsko, Wales a Azerbajdžan. Z desiatich kvalifikačných skupín (piatich päťčlenných a piatich šesťčlenných, pozn.) postúpia na ME 2020 po dve najlepšie mužstvá, čiže dokopy 20 tímov.

Zostávajúce kvarteto účastníkov kontinentálneho šampionátu vzíde zo štyroch turnajov play off jednotlivých divízii LN 2018/2019, ktoré sa uskutočnia v marci 2020.

Ak by slovenskí futbalisti neprenikli na kontinentálny šampionát z riadnej eliminácie, mohli by sa dočkať reparátu v play off Ligy národov 2018/2019.

V nej Slovensko na jeseň obsadilo konečné 21. miesto. Nad mužstvom SR sa tak umiestnilo dvadsať mužstiev. Ako dávnejšie upozornil denník Šport, "ak by sa minimálne trinásť mužstiev z tejto dvadsiatky dostalo na záverečný turnaj, mali by sme istotu play off Ligy národov".

"Každá divízia LN ponúka navyše jednu miestenku na najbližšie Euro pre tie tímy, ktoré neuspejú v kvalifikácii ME. Zároveň platí, že ak sa z najsilnejšej A-divízie dostane na šampionát viac ako osem tímov (a teda pre play-off v nej zostanú menej ako štyri reprezentácie, pozn.), budú ich dopĺňať tímy z nižších divízií. Najskôr z ´béčka´ a ak by aj tam chýbali mužstvá, keďže by väčšina zvládla kvalifikáciu, bude sa vyberať z ešte nižších poschodí," dodáva Šport.

Znamená to teda, že ak Slovensko nepostúpi na ME v riadnej kvalifikácii, dostane šancu vybojovať si miestenku na kontinentálny šampionát v play off LN v marci 2020, ak z eliminácie nepostúpi nanajvýš sedem reprezentácií z nasledovnej dvadsiatky: Švajčiarsko, Portugalsko, Holandsko, Anglicko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Chorvátsko, Poľsko, Nemecko, Island, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Dánsko, Švédsko, Rusko, Rakúsko, Wales a Česko.