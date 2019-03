Homola bude jazdiť na tratiach v Európe. Mojim cieľom je víťaziť, vraví

O preteky má záujem aj RTVS.

21. mar 2019 o 12:16 SITA

BRATISLAVA. Slovenský automobilový jazdec Maťo Homola nebude v novej sezóne súťažiť v seriáli WTCR, ale bude bojovať o titul kontinentálneho šampióna v TCR Europe.

To zo sebou prinieslo aj zmenu tímu, rozhodol sa pre taliansky Target competition. Do ročníka 2019 vstúpi Homola s novým autom Hyundai i30 N TCR, ktoré je podľa jeho vlastných slov najlepšie v kategórii a dáva mu veľkú šancu víťaziť.

V TCR Europe bol o Homolu veľký záujem

"Pokúšali sme sa zotrvať vo WTCR, ale tímy si vyberali jazdcov zvučnejších mien z iných seriálov a pre mladých pretekárov už nezostalo miesto. Mohli sme tam byť, ale bolo by to veľmi drahé, tri či štyrikrát drahšie ako vlani a mal by som slabšie auto. Preto sme sa rozhodli pre zmenu. Zo sveta pôjdeme do Európy."

,,Ide o seriál TCR Europe. Je tam približne 30 kvalitných jazdcov. Úroveň je porovnateľná s WTCR. Jazdí sa na krásnych tratiach a veľmi sa na to teším. Mojim cieľom je zvíťaziť, nie je o čom diskutovať. Verím si, že by sa mi to mohlo podariť," prezradil Homola smelé ambície na štvrtkovej tlačovej konferencií.

Ďalšou novinkou je jeho nový tím. "V TCR Europe bol o mňa veľký záujem. Mohli sme si určiť podmienky a verím, že sme si vybrali najlepšie. Ide o taliansky tím Target competition. Je tam veľmi príjemná atmosféra rodinného tímu s veľkou tradíciou," dodal.

WTCR Europe 2019 má v itinerári sedem pretekov. Sezóna štartuje už 28. apríla na maďarskom Hungaroringu, záver ročníka je naplánovaný na 13. októbra na okruhu v Monze v Taliansku. Pretekať sa bude aj v Belgicku, Rakúsku, Španielsku a dvakrát v Nemecku. Tím Maťa Homolu pilne pracuje aj na popularizácii motošportu na Slovensku.

Záujem o vysielanie má aj RTVS

"Chcem sa viac spojiť s fanúšikmi a ľuďmi, ktorí ma sledujú. Budeme aktívnejší na sociálnych sieťach, vždy so mnou bude chodiť človek, ktorý sa o to bude starať a prinesie ľuďom najaktuálnejšie informácie či zaujímavosti zo zákulisia. TCR Europe vysiela všetky preteky naživo na facebooku."

,,Rokuje sa dokonca aj medzi TCR Europe a RTVS. V prípade dohody by sa nedeľňajšie preteky vysielali na dvojke a sobotňajšie na internete. Veľmi sa teším, že RTVS o to má záujem. Bol by to jediný celý motoristický seriál vysielaný na našej verejnoprávnej televízii," povedal 24-ročný Bratislavčan.

O čo najlepšie výsledky bude bojovať na automobile Hyundai i30 N TCR. "Auto je veľmi krásne, okrem toho je však aj najlepšie v TCR. Som rád, že konečne po dvoch rokoch mám konkurencieschopné vozidlo. To je veľmi dôležitá súčasť v boji o dobré umiestnenie," vyhlásil Homola, ktorý sa zároveň stal ambasádor Hyundai N pre Slovensko.

"TCR Europe s Maťom je pre nás veľmi atraktívna záležitosť. On je talentovaný a skvelý športovec. Sme radi, že ho môžeme podporovať a veríme, že mu naše auto pomôže. Na spolupráci sme sa dohodli veľmi rýchlo. Verím, že naše partnerstvo bude veľmi úspešné," povedal marketingový manažér spoločnosti Hyundai Slovensko Marek Kopča.