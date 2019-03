Je z nich cítiť lokálpatriotizmus. Poprad je čiernym koňom play off

Začína sa semifinále hokejovej ligy.

22. mar 2019 o 1:35 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Je to ako skladačka. Na to, aby získalo mužstvo majstrovský titul v hokejovej Tipsport lige, potrebuje v play off vyhrať dvanásť zápasov.

Banská Bystrica, Zvolen, Nitra a Poprad majú tretinu roboty splnenú.

Vo štvrťfinále vyhrali štyri zápasy a postúpili do ďalšieho kola – do semifinále.

Rozdiely medzi tímami sú pred jeho začiatkom minimálne. Majster z predchádzajúcich dvoch sezón Banská Bystrica nastúpi proti Popradu a Zvolen vyzve Nitru.

Ani jedna séria nemá jednoznačného favorita. Rozhodovať sa môže až v siedmich zápasoch. A do finále môžu postúpiť aj tímy, s ktorými rátal málokto.

Poprad má lepšie vzájomné zápasy

Prvá sa začne séria medzi Banskou Bystricou a Popradom. Úvodné dve stretnutia sa odohrajú na ľade úradujúceho majstra už v sobotu a v nedeľu.

„Dôležité bude, ako Poprad do série vykročí. Ak chce uspieť, potrebuje aspoň raz vyhrať,“ tvrdí skúsený tréner Milan Jančuška, ktorý v tejto sezóne viedol Nové Zámky.

Banská Bystrica vyhrala základnú časť a oproti piatemu Popradu získala o trinásť bodov viac. Vo štvrťfinále Bystričania zdolali Detvu 4:1 na zápasy.

Poprad vo štvrťfinále vyradil po výsledku 4:2 na zápasy Košice, ktoré vstupovali do play off z výhodnejšej pozície.

„Poprad mal náročnú sériu a dokázal v nej, že je lepší. Detva dostatočne nepreverila Bystričanov tak, ako by si sami želali,“ analyzuje Jančuška.

Vo vzájomných zápasoch v základnej časti mal prekvapujúco navrch Poprad. Trikrát zdolali Banskú Bystricu zhodne 5:2 a dva razy prehrali len o gól – 2:3 a 1:2.

Z Popradčanov je cítiť lokálpatriotizmus

Najväčšou zbraňou Banskej Bystrice je vyvážený káder. Má päť, možno až šesť vyrovnaných formácií.

Posledný zápas proti Detve vyhrala aj bez štyroch zámorských hokejistov Higgsa, Failleho, Sellecka a Marrshalla či kapitána Surového.