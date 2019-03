Real aj Barcelona majú vážny záujem o Škriniara. Nebude to lacné, tvrdí jeho agent

22. mar 2019 o 12:53 SITA

MADRID. Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar zaujal predstaviteľov španielskych klubov FC Barcelona a Real Madrid.

Tím zo Štadióna Santiaga Bernabéua aj mužstvo z Camp Nou by ho chceli získať do svojho kádra počas najbližšieho letného prestupového obdobia, čo potvrdil aj jeden z hráčových agentov zo spoločnosti Stars and Friends Mithat Halis.

"Real Madrid ho chce podpísať a FC Barcelona tiež. Tím, ktorému sa podarí presvedčiť predstaviteľov Interu Miláno, ho v lete získa do svojho mužstva," povedal Halis pre web denníka Marca a dodal:

"Škriniarov prístup k celej záležitosti je profesionálny. Ak ho Real chce, k transferu môže dôjsť. Existuje totiž mnoho agentov, ktorí sú ako kanibali a sústredia sa na to, aby hráča umiestnili tam, kde je oňho záujem."

Predstavitelia Realu či Barcelony sa podľa Halisa musia zmieriť s tým, že 24-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom nebude lacná záležitosť. Spomenuté dva veľkokluby nie sú jediné, kto prejavil záujem.

"Inter zaňho zaplatil Sampdorii Janov 28 miliónov eur v roku 2017 a iba o šesť mesiacov neskôr ponúkol Manchester City za jeho služby 55 miliónov eur," dodal Halis.

Milan Škriniar patrí medzi pevné opory "nerazzurri", ktoré pravidelne nastupujú v základnej jedenástke klubu. Za účastníka Serie A odohral 24-násobný slovenský reprezentant už 75 súťažných duelov a tréner Luciano Spalletti sa viackrát vyjadril, že je nepredajný.