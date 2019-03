Sagan vraj blufuje. Zahral to, jeho viróze neverím, tvrdí šéf Quick-Stepu

Podľa súperov je Sagan v lepšej forme, ako ukazuje.

22. mar 2019 o 17:54 Miloslav Šebela

MILÁNO, BRATISLAVA. Stolovú hru Človeče, nehnevaj sa pozná hádam každý. Hádžete kockou a snažíte sa dostať svojich panáčikov do domčeka skôr ako súperi. Vždy platí, že kocka, ktorou sa hádže, je rovnaká pre všetkých.

Predstavte si však, že by jeden z hráčov mal na kocke nie jednu šestku, ako to býva, ale hneď dve. Proti ostatným by tak bol vo veľkej výhode. Hoci by mu to negarantovalo, že sa automaticky stane víťazom.

Výsledok, ktorý určí kocka, je vecou náhody. V športe rozhoduje výkonnosť.

Cyklistické Človeče, nehnevaj sa rozohrá v sobotu na 291 kilometroch z Milána do San Rema.

Tímy sa budú medzi sebou preťahovať nie na základe náhodného hodu kockou, ale taktikou a výkonnosťou.

A esá, akože kocku s dvoma šestkami, má v tomto prípade v rukách jeden silný tím – Deceuninck Quick-Step.

Má osobnosti, ktoré môžu rozhodnúť o víťazstve pri rôznych scenároch. Dokáže súperom zavariť v šprinte aj v úniku. Súperi taký luxus nemajú.

Quick-Step dokázal okabátiť súperov

„Sme v lepšej situácii ako konkurenti, ale zasa neplatí to, čo si o nás mnohí myslia, že máme jedného pomocníka a šiestich lídrov,“ komentoval šéf tímu Deceuninck Quick-Step Patrik Lefevere pre televíziu Sporza.