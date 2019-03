LeBron si po prvý raz od roku 2005 nezahrá v play off, Lakers stratili šancu na postup

Harden vyrovnal svoje bodové maximum.

23. mar 2019 o 7:10 TASR

Správu aktualizujeme o výsledky

NEW YORK. Basketbalisti Los Angeles Lakers prehrali v noci na sobotu s Brooklynom 106:111 a stratili šancu na postup do play off zámorskej NBA.

Prvýkrát od roku 2005 bude chýbať vo vyraďovacích bojoch legendárny LeBron James, ktorý v rokoch 2012, 2013 získal titul s Miami a v roku 2016 vo farbách Clevelandu.

James Harden z Houstonu nastrieľal 61 bodov a vyrovnal vlastné kariérne maximum, ktorým výraznou mierou pomohol Houstonu k zdolaniu San Antonia 111:105.

Až 27 bodmi zaťažil konto súpera v prvej štvrtine a celkovo už ôsmykrát v sezóne zaznamenal viac ako 50 bodov.