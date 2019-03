Walesu proti Slovensku nepomôže jedna z opôr, Ramsey sa vrátil do Arsenalu

Stredopoliar sa nestihol doliečiť.

23. mar 2019 o 16:22 TASR

CARDIFF. Nedeľňajší kvalifikačný duel o postup na majstrovstvá Európy 2020 proti Slovensku neodohrá zranený stredopoliar waleskej futbalovej reprezentácie Aaron Ramsey.

Dvadsaťosemročný hráč Arsenalu sa vrátil do Londýna po tom, ako mu nedoliečené zranenie stehna nedovolilo nastúpiť ani v stredajšom prípravnom zápase proti Trinidadu a Tobagu (1:0).

"Dúfali sme, že to stihne, ale vrátil sa do Arsenalu. Je to pre nás komplikácia," citovala trénera Ryana Giggsa agentúra AFP.

V základnej zostave bude Gareth Bale z Realu Madrid, ktorý bol v prípravnom dueli na tribúne.

"Teším sa na kvalifikáciu. Sme pripravení zo seba vydať všetko. Nie je žiadny dôvod, prečo by sme nemohli vyhrať skupinu," dodal Giggs.