Nemal by čas na rodinu. Najlepší slovenský basketbalista vynechá reprezentačné zápasy

Kuric hrá za FC Barcelona.

23. mar 2019 o 20:14 SITA

BARCELONA. Slovenský basketbalista Kyle Kuric nebude reprezentovať Slovensko v predkvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2021. Informovalo o tom sobotňajšie vydanie denníka Šport.

Na zverencov trénera Žana Tabaka čakajú počas augusta v F-skupine Cyprus a Rumunsko.

Slováci majú v lete poslednú šancu prehovoriť do boja o postup na európsky šampionát, v prípade neúspechu ich totiž neminie dlhá prestávka od reprezentačných duelov.

Prečítajte si tiež: Slovák pôsobiaci v FC Barcelona: O našej lige sa nemám s kým rozprávať

Dvadsaťdeväťročný Kuric však do budúcna svoj návrat do slovenskej reprezentácie nevylúčil.

"V budúcnosti by som si ešte niekedy rád obliekol dres slovenskej reprezentácie, ale toto leto to nebude. Narodilo sa nám dieťa, klubová sezóna mi zrejme bude trvať až do júna. Nemal by som vôbec čas na rodinu, ak by som šiel hrať ešte predkvalifikáciu,“ dodal rodák z Pensylvánie Kuric pre denník Šport.

Hráč španielskeho klubu FC Barcelona Kuric zvíťazil nedávno v ankete o najlepšieho slovenského basketbalistu za rok 2018.

"Nečakal som to. Je to pre mňa pocta. Najviac by to vyzdvihol môj starý otec, ktorý prišiel do Ameriky zo Slovenska, ale, žiaľ, zomrel minulý rok,“ dodal na záver Kuric.